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La Coordinadora de Jubilats de Manresa reconeix la tasca de la junta anterior

Aquest dijous l'entitat celebrarà la cloenda del curs a la sala d’actes de l’Ateneu les Bases

Joan Jorge presideix la Coordinadora

Joan Jorge presideix la Coordinadora / ARXIU/J.M.G.

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa celebrarà aquest dijous la cloenda del curs. L’acte es durà a terme a les 7 de la tarda a l’Ateneu de les Bases, on l’entitat té la seva seu social.

Hi haurà berenar, cançons, un sorteig sorpresa i també un reconeixement a la junta directiva que fins ara comandava l’entitat, encapçalada per Fina Dordal.

Recentment la Coordinadora ha renovat la junta amb la voluntat d’introduir una nova dinàmica a l’entitat. L’encapçala el doctor en Física que va ser professor i director de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, Joan Jorge. Va agafar el relleu de Fina Dordal, que va presidir la Coordinadora des de l’any 2012. Dordal va rebre l’onzè premi del Consell Municipal de les Persones Grans el passat octubre, i el 2020 va ser distingida amb el premi Maria Casajuana.

També com a acte de cloenda del curs, fins aquest diumenge es pot visitar a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino de Manresa una mostra de treballs de la gent gran de la ciutat. Es tracta d’un aparador de les obres artístiques i manuals realitzades per les persones grans que assisteixen als tallers i aules promoguts per les diverses associacions de la ciutat.

L'exposició és una iniciativa de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, amb la col·laboració d'associacions veïnals i entitats vinculades a persones grans. El projecte té com a objectiu visibilitzar la creativitat i la vitalitat dels participants en activitats culturals i lúdiques de Manresa, així com facilitar i fomentar un envelliment actiu, saludable i creatiu.

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La mostra és el resultat de la feina feta durant aquest curs. Es poden trobar creacions de pintura, escultura, manualitats, arts plàstiques i ornamentals.

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