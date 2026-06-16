La CUP proposa accions per guanyar més espais amb ombres a Manresa
Planteja instal·lar tendals mòbils a diferents places, i elaborar un mapa amb punts on hi ha dèficits d’ombra per a futures actuacions
Regió7
La CUP-Fem Manresa presentarà al ple municipal que s’ha de celebrar aquest dijous una moció amb propostes per guanyar espais d’ombra a l’espai públic de la ciutat. Es tracta d’iniciatives com la instal·lació de tendals mòbils en diferents places de la ciutat, la creació d’espais d’aigua tipus spray park, o l’elaboració d’un mapa municipal d'espais amb dèficit d'ombra i elevada exposició a la calor que permeti prioritzar futures actuacions d'adaptació climàtica a l'espai públic.
Amb aquestes propostes el grup municipal busca fer de Manresa «una ciutat més habitable els mesos d’estiu», segons asseguren a la formació, augmentant el nombre d’espais de confort climàtic. Recorden que el canvi climàtic ens ha portat estius més llargs, calorosos i secs, i onades de calor més freqüents i intenses. Això, recorden, «té un impacte en la salut, la qualitat de vida i la cohesió social", i que afecta d'una forma especial a infants, gent gran i persones amb malalties.
La candidatura fa notar dues particularitats de Manresa que dificulten especialment, trobar espais on refugiar-se de la calor. «Per una banda, els governs municipals han apostat durant anys per un urbanisme que ha prioritzat les superfícies pavimentades per davant de sòls més permeables, generant un efecte illa de calor i deixant-nos amb una manca de cobertura arbòria i d’ombres». Per l’altra, recorden que «continuem sense tenir una piscina recreativa d’estiu municipal en condicions».
Meures més immediates
El grup municipal considera que és imprescindible abordar aquests problemes estructurals, i que recorden que ja ho han plantejat en altres ocasions. Així i tot, proposa combinar aquest abordatge amb mesures més immediates per fer un espai públic més agradable.
D’aquí les propostes d’instal·lar tendals mòbils o sistemes d'ombreig temporals i desmuntables en espais públics amb elevada exposició solar, com la plaça Sant Domènec, la plaça Europa o la plaça Puigmercadal; estudiar i executar la instal·lació de fonts recreatives urbanes o espais d'aigua tipus spray park que permetin que la població es refresqui en llocs com la plaça Simeó Selga o la plaça Europa; i elaborar un mapa municipal d'espais amb dèficit d'ombra i elevada exposició a la calor com a eina per prioritzar futures actuacions d'adaptació climàtica a l'espai públic.
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