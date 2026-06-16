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Els Tirallongues volen aprofitar la Diada de Colles de l’Eix per fer el primer castell de vuit de la temporada a Manresa

La 26a edició de la jornada castellera tindrà lloc aquest dissabte 20 de juny a la plaça Major i acabarà a la plaça d'Europa amb un concert de La Correfoc Band

Els manresans, que faran d'amfitrions dels Castellers de Lleida, els Sagals d’Osona i els Marrecs de Sal, destaquen que és una cita en la qual s'acostumen a veure grans castells

Els Tirallongues aixecant un castell per la Diada de Rams, a la plaça de Sant Domènec

Els Tirallongues aixecant un castell per la Diada de Rams, a la plaça de Sant Domènec / Arxiu/G.C.

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Regió7/G.C.

Manresa

La Colla Castellera Tirallongues de Manresa ho té tot a punt per encarar una de les diades claus de la temporada. Aquest dissabte 20 de juny la plaça Major serà l’escenari de la Diada de Colles de l’Eix, una cita rotativa en la qual participen les principals colles castelleres de l’Eix Transversal: els Castellers de Lleida, els Sagals d’Osona, els Marrecs de Salt i els Tirallongues de Manresa, enguany en el paper d'amfitrions.

Aquesta diada, que celebra la 26a edició, acostuma a veure grans castells, i els Tirallongues estan confiats a poder portar el primer castell de vuit de la temporada a Manresa, després de la reeixida descarregada del quatre de vuit a Calaf de fa unes setmanes.

El quatre de vuit descarregat a Calaf per la colla castellera de Manresa

El quatre de vuit descarregat a Calaf per la colla castellera de Manresa / Arxiu/Tirallongues

Un cop acabada la diada, els i les castelleres celebraran un sopar de germanor que acabarà amb un concert obert a la ciutadania de La Correfoc Band, un grup de versions amb aires estiuencs, a la plaça d'Europa. El concert, organitzat per la colla local amb la col·laboració del bar El Garitu, comptarà també amb les PD Ponies, dues punxadiscos locals que tancaran la festa.

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Els horaris de la jornada són els següents: a 2/4 de 6 de la tarda, cercavila des de la Casa Caritat fins a la plaça Major; a les 6 de la tarda, diada de Colles de l’Eix a plaça Major, i a 2/4 d'11 de la nit, el concert de La Correfoc Band i de PD Ponies a plaça d'Europa.

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