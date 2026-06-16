Exhibició de gossos policies a Manresa per celebrar els 160 anys de la Guàrdia Urbana
Gossos de les unitats canines de quatre ciutats han pres part aquest dimarts en un exhibició al pati del Casino de Manresa
L'Otto i en Soul han convidat els seus amics a la festa d'aniversari. Dit així podria semblar una altra cosa, però el cert és que els dos gossos de la unitat canina de la Guàrdia Urbana de Manresa han participat aquest dimarts a la tarda en una exhibició al pati del Casino de Manresa en la qual han pres part gossos d'altres tres policies.
Concretament, a banda de Manresa, hi han pres part els guies i gossos de la Guàrdia Urbana de Vic, i les Policies Locals de Martorell i Sant Andreu de la Barca. L'exhibició, que ha començat amb una tímida assistència de públic, però que ha acabat amb força assistència, ha comptat amb un munt de pastors belgues malinois, la raça habitual per a les policies, un rottweiler i un teckel de pèl dur. S'han fet diferents demostracions de deteccionsd'estupefaents, des d'estàtiques, fins amagades en un cotxe, o en motxilles del públic.
Posteriorment, ha estat torn per a la més espectacular part de protecció i defensa, simulant com els gossos protegeixen els seus guies, o ajuden a practicar detencions perilloses, com el Rocco, un rottweiler de Sant Andreu de la Barca que ha demostrat com es treu un detingut de dins d'un vehicle.
En l'acte ha pres la paraula el regidor de seguretat ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, qui ha agraït la feina de la Guàrdia Urbana i ha destacat la recuperació fa dos anys de la unitat canina, i els bons resultats que està aconseguint.
La festa ha acabat obrint tanques i amb el públic, i sobretot els més xics, acariciant i gent fotos als agents de les unitats K-9.
La celebració del Dia de la Guàrdia Urbana, el 19 de juny
Aquest acte formava part de la programació per celebrar la festivitat de la Guàrdia Urbana, que tindrà lloc el pròxim divendres 19 de juny de 2026. Aquest any, la diada institucional revesteix una importància especial, ja que coincideix amb el 160è aniversari de la fundació del cos. Per aquest motiu, a banda del tradicional acte oficial, s’han organitzat altres activitats paral·leles durant el mes de juny.
La celebració central tindrà lloc el divendres 19 de juny i s’iniciarà a les 11.30 h amb la tradicional formació de la plantilla de guàrdies a la plaça Major de Manresa. Després seguirà a l’interior de l’edifici de l’Ajuntament, concretament al Saló de Sessions, on s’acollirà l'acte institucional que inclourà una xerrada temàtica i el lliurament de les medalles, mencions i distincions honorífiques als membres del cos i d'altres persones col·laboradores.
L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí Moll; la consellera d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlón Gil; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero Álvarez; i l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Manresa, Miquel Martínez Pavón.
Cicle de xerrades a la sala d'actes del Montepio
El programa del 160è aniversari també inclou dues xerrades obertes al públic, a la sala d'actes del Montepio a les 18 h. La primera cita es va celebrar serà el dijous 11 de juny amb la xerrada ‘Delictes relacionats amb els permisos de conduir’, a càrrec del sergent del cos de Mossos d'Esquadra, Xavier Piña Díaz. La segona sessió tindrà lloc el dijous 18 amb la ponència ‘Intervencions policials en estrangeria’, que anirà a càrrec d'experts en estrangeria del CNP.
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