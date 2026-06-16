Extingit un petit incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau
L'incendi, que finalment no ha afectat a la nau, ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat
Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de les flames que s'han declarat al polígon de Bufalvent, a Manresa, al costat d'una nau industrial.
L'avís s'ha donat a les 18.08 hores de la tarda. La persona que ha avisat ha notificat al 112 que cremava un cobert i vegetació adjacent a la nau del carrer Esteve Terrades 37 de Manresa. Desplaçats al lloc, els Bombers han pogut apagar les flames en menys de mitja hora, sense que s'estenguessin a la nau industrial, que era el que feia patir en un primer moment.
Hores d'ra s'investiga quin pot haver estat l'origen del foc, que segons algunes fonts hauria afectat també un compressor. Les flames han provocat una fumera negra intensa visible des de diversos punts.
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