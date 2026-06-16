El Grup Nacionalista demana al govern municipal per què s’ha asfaltat la plaça Neus Català de Manresa
Considera que es desvirtua la qualitat de l’espai urbà i que serà una illa de calor
Porta el tema al ple municipal de l’Ajuntament de Manresa d’aquest dijous
Regió7
El Grup Municipal Nacionalista a l’Ajuntament de Manresa ha registrat una pregunta adreçada al govern en la qual demana explicacions sobre la pavimentació de la plaça Neus Català, la de Crist Rei. El tema es debatrà al ple que s'ha de celebrar aquest dijous.
Segons l’opinió del grup que lidera el regidor Sergi Perramon, el fet que s’hagi asfaltat tota la superfície de la plaça fins a arribar a les escales de l’església, «ha generat una notable preocupació i indignació entre la ciutadania i el teixit comercial». Afirma que ha recollit de primera mà aquesta inquietud.
Qualitat de l'espai urbà
Així mateix, Perramon lamenta que s’hagi substituït l'anterior paviment de rajoles per una superfície de quitrà. Aquesta decisió «desvirtua completament la qualitat d’aquest espai urbà» perquè, segons manifesta, s’ha trencat el llenguatge de prioritat invertida. És a dir, «les rajoles preexistents comunicaven visualment la centralitat del vianant, convertint la plaça en un centre neuràlgic de la ciutat on la reurbanització hauria d'haver aprofundit. En canvi, l'asfalt s'associa de manera inherent al trànsit rodat, fet que trenca la percepció de zona de vianants acollidora».
També afirma que «el paviment anterior oferia un diàleg cromàtic i de textures molt més lligat a la monumentalitat de l'església de Crist Rei i el seu entorn, un vincle que ara queda estroncat per una capa fosca i homogènia».
Finalment opina que el canvi tindrà un impacte tèrmic negatiu. Argumenta que «en un context on es cerca contrarestar l’augment de les temperatures, substituir paviments clars per un material tan fosc com l'asfalt disminueix l'albedo de la plaça. Això farà que l'espai absorbeixi i acumuli molta més radiació solar, intensificant l'efecte d'illa de calor urbana i fent la plaça molt menys confortable per al passeig».
Solucions pòpis de vies de trànsit rodat
«No s’entén que un projecte que teòricament ha de dignificar el centre i guanyar espai per a les persones acaba utilitzant solucions pròpies de vies de trànsit pesant en un dels punts més emblemàtics de la nostra ciutat», ha declarat Sergi Perramon.
Perramon es mostra disposat a col·laborar amb l’executiu i convida el govern municipal a canviar aquest criteri urbanístic. «Mantenim l'esperança», diu, «que aquesta pavimentació sigui només una mesura provisional i d'urgència, i que ben aviat es treballi conjuntament per retornar a la plaça la funció, el caràcter i la singularitat que es mereix».
Les preguntes al ple
Davant de tot això, el Grup Municipal Nacionalista demana al govern "quins són els motius tècnics o de disseny que han portat a escollir l'asfalt per a cobrir la superfície de la plaça de Neus Català, rebaixant el nivell de qualitat i de coherència estètica amb l'entorn patrimonial". També si s'ha tingut en compte "l'augment de temperatura que provocarà aquest nou paviment a causa de l'absorció de calor", i finalment si es tracta d'una solució definitiva dins del projecte o és una pavimentació provisional a l'espera d'una intervenció posterior que dignifiqui la plaça.
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