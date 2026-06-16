Junqueras diu a Manresa que l’esperança és la millor vacuna contra la por
Identifica economia, energia, identitat, coneixement i transport com reptes per fer front a les necessitats del país
«L’esperança és la millor vacuna contra la por. Per això ens calen escoles, hospitals, empreses, treballadors, sous dignes, accés a l’habitatge... Aquesta és la nostra batalla». Així ha acabat la intervenció que aquest dimarts al capvespre ha protagonitzat a Manresa el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Durant pràcticament una hora, Junqueras ha reflexionat sobre els «reptes descomunals» que ha d’afrontar el país i també les comarques centrals. Ho ha fet amb la conferència ‘Una nova ambició nacional pe a la Catalunya central’ que ha pronunciat al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.
Durant la seva intervenció ha tocat de tot: economia productiva, identitat, coneixements i ensenyament, energia, transport, o habitatge. Tots aquests temes estan íntimament lligats entre ells i no es poden resoldre els uns sense els altres, ha vingut a dir. L’habitatge, per exemple, no se solucionarà sense un transport públic eficaç i la creació de llocs de treballs de qualificats fora de l’àrea metropolitana.
El PIB de la Catalunya central
Junqueras ha començat dient que el conjunt de la Catalunya central surt amb l’avantatge que la productivitat en indústria i agricultura suposa el 41% del PIB, molt per sobre del 19% de la mitjana catalana. Una dada sorprenent ha fet notar. «Hi ha una base industrial rellevant», ha assegurat, i les institucions públiques han de treballar per posar les coses fàcils al sector.
Dels reptes de país ha assenyalat la generació d’energia renovable, el seu emmagatzemament i el transport públic de qualitat i eficient. Ha fet referència al Tren Tram que unirà Manresa amb Santpedor i més endavant amb Sallent i Súria, i que seria aconsellable un Tren Tram al Bages Sud. Ha parlat del tren orbital dient que «encara que no us ho sembli, us afecta i molt perquè de la Catalunya central podreu anar a Tarragona, a les Terres de l’Ebre o a Girona sense passar per Barcelona, i tot el que sigui descentralització és bo. Ho serà també algun dia el tren transversal», ha dit.
Identitat i coneixements
S’ha referit a la identitat com allò que «hem de ser capaços de compartir i fer iguals a molts altres» en l’ús de la llengua, la cultura i les tradicions, i ha assegurat que la idea de comunitat, de vida en comunitat «és indispensable». Ho ha relacionat amb puntals com la sanitat i l’educació pública. «El saber ens protegeix de la barbàrie i ens fa millors. Sense coneixements estem condemnats a perdre, per això l’ensenyament és vital». Ha recordat que Manresa és ciutat universitària. Finalment, ha assegurat que la màxima ambició és compatible amb ser raonable, i que alimentar que hi ha contradiccions entre els drets nacionals i els socials és miserable.
Projecte compartit de país
Sol dalt l’escenari, acompanyat tan sols per una estelada i una senyera, ha afirmat que l’acte estava pensat «pel que anomenen societat civil» amb l’objectiu «d’interpel·lar grans majories per construir un projecte compartit, de país, davant l’evidència que hem de fer front a reptes descomunals».
Efectivament. A més a més d’alcaldes, regidors i dirigents polítics d’Esquerra de les comarques centrals, també hi havia representants de la societat civil.
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