Lego munta un espai únic a la botiga Joguiba de la carretera de Vic de Manresa
Els responsables del negoci han picat pedra durant un any per tenir un 'corner' de la coneguda marca, que cada dia té més adeptes entre les persones grans
Amb un miler de referències, la inauguració tindrà lloc aquest dissabte mitjançant una jornada oberta a tothom que inclourà poder muntar una versió mini de la copa del Mundial de Futbol
Anna Farrés, gerent de les botigues Joguiba de Manresa, explica que ha picat pedra durant un any per tenir el que es coneix com un corner ("cantonada" en anglès) de la marca Lego. No és estrany que quan li van comunicar que li concedien ho sentís com una autèntica victòria. De fet, és l'únic de la Catalunya Central i, tot i que no gosa afirmar-ho, probablement també de Catalunya en aquest format. Ja està muntat a l'establiment de la carretera de Vic, amb un gran ós panda fet amb peces blanques i negres de Lego i el trofeu oficial del Mundial de Futbol donant la benvinguda als clients. També han recuperat per a l'ocasió un gran Stormtrooper, una figura d'Star Wars.
Referències exclusives
"Hi ha totes les referències de Lego, fins i tot les exclusives a les quals no poden accedir totes les botigues; només les que tenen un cert nombre de referències", explica Farrés. Per exemple, el coet del Tintin i l'Snoopy.
"Ens han escollit per fer un corner de Lego i nosaltres ho hem considerat molt important perquè és una marca que ara passa per un moment molt potent en el nostre sector", destaca Farrés, que ve d'una família lligada al món de les joguines des de fa anys. El seu pare era el nebot dels amos de les Joguines Farrés. Amb els anys va decidir muntar el seu negoci i va obrir Joguiba.
Aquest dissabte, 20 de juny, faran la inauguració del nou espai amb una jornada oberta en què petits i grans podran muntar les conegudes peces de Lego. L'horari de l'establiment és de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i s'hi podrà participar, de franc, fins que s'acabin les existències.
Més gent gran adepte
"Benvinguts adults". Aquest missatge rep la clientela al corner de Lego de l'establiment. No és cap error. Tot i que moltes persones encara relacionen la marca amb els jocs d'infantesa, Farrés afirma que cada vegada té més adeptes entre les persones grans. "El món de la joguina s'està enfocant una mica cap al sector dels adults i Lego és la locomotora d'aquesta tendència perquè volen captar aquest públic. Actualment ja ens ve molta gent gran".
La varietat de jocs per muntar que ofereix, amb un miler de referències, n'és un bon exemple. Star Wars, Harry Potter, Botanicals (per muntar flors espectaculars), el primer model de cotxe de la Ford, la torre Eiffel, dinosaures, el llum de la Pixar, d'arquitectura, vehicles, Minecraft, Friends, City, Disney, Fortnite, Supermario, avions, Technic...
Què té Lego que agradi tant i cada cop guanyi més adeptes? Per a Abril Jiménez, dependenta de l'establiment, la clau és que "hi ha moltes col·leccions i han obert molt la finestra. Per exemple, hi ha la sèrie d'art que, si t'agrada, et permet muntar un quadre". De Monet, de Van Gogh... "Hi ha tantes col·leccions i són tan realistes", hi afegeix.
En la inauguració de dissabte "com a activitat estrella faran la copa del mundial en miniatura i també hi haurà unicorns, cotxes de carrera, naus d'Star Wars... Farem un taller amb la quantitat de referències més important que haurem tingut mai", avança Farrés.
La història de la marca
El Grup Lego és una empresa de joguines danesa reconeguda principalment pels seus blocs de plàstic interconnectables. El nom de Lego va ser adoptat per la companyia l'any 1934. Prové del danès "leg godt", que vol dir "juga bé". Fins al 1949, Lego es va dedicar exclusivament a fabricar joguines de fusta. L'origen de tot plegat va ser Ole Kirk Christiansen, un fuster pobre de Billund, Dinamarca, que va obrir un negoci de fusteria que amb els anys i, després de moltes vicissituds i proves, veuria néixer les peces de Lego. No va ser fins a l'any 1949 que va desenvolupar els blocs de plàstic interconnectables que van dur la companyia a la fama. (Font: Viquipèdia)
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