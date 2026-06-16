Manresa desplegarà 12 noves càmeres i arribarà als 25 punts de videovigilància
L'Ajuntament inicia la tercera fase del sistema de control amb nous dispositius al Casino, els Trullols, el Pont de Ferro i altres punts estratègics
La xarxa de videovigilància de Manresa continuarà ampliant-se durant aquest any. L'Ajuntament ha iniciat la tercera fase del desplegament de càmeres de seguretat, que permetrà passar dels 13 punts actuals als 25 previstos quan finalitzin els treballs. La nova fase incorpora 12 emplaçaments addicionals distribuïts en diversos sectors de la ciutat considerats estratègics des del punt de vista de la seguretat ciutadana. Entre les ubicacions anunciades hi figuren els Trullols, l'entorn del Pont de Ferro, la zona del polígon dels Dolors o el pati posterior del Casino, un espai que en els darrers anys ha estat objecte de preocupació veïnal per incidents protagonitzats per grups de joves.
La videovigilància és una de les mesures que el govern municipal reivindica com a principals actuacions del mandat en matèria de seguretat. Segons explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, "les càmeres han contribuït a millorar la capacitat d'investigació dels cossos policials i han facilitat la resolució de diversos incidents".
Com les que ja hi ha instal·lades, es tracta de càmeres d’alta resolució, que permeten un moviment gairebé total i que es controlen des de la sala de comanament de la seu de la Guàrdia Urbana, a la Florinda. Al llarg d’aquesta tercera fase, se n’instal·laran a la Plaça Major, Plana de l’Om, a la passera que va a la fàbrica de l’Aranya, dues a Prat de la Riba (als Dolors i al pont de Ferro), a la Muralla amb carretera de Cardona, al pati del Casino, a la zona central de la plaça Catalunya, al parc de la Seu amb la Reforma, a la rotonda de Sant Marc i al carrer de Santa Llúcia.
El regidor vincula aquesta ampliació amb altres mesures impulsades durant els darrers dos anys per millorar l'efectivitat de la Guàrdia Urbana, com la recuperació dels agents de proximitat, la creació de la unitat Omega de paisà, l'adquisició de drons operatius, la incorporació de càmeres corporals i el reforç de la unitat canina. Per a Valentí, tots aquests "mitjans tecnològics suposen un abans i després en poder revertir les tendències, no només de dades, sinó també de les sensacions que hi ha a la ciutadania".
Tot i que alguns dels equips ja s'estan instal·lant, les càmeres encara hauran de completar el procés de validació administrativa corresponent per part de la Generalitat abans d'entrar plenament en funcionament. L'objectiu municipal és que la xarxa arribi a cobrir els principals punts d'accés a la ciutat, zones comercials, espais de concentració de persones i àrees on s'han detectat problemes recurrents de convivència.
L'ampliació forma part de l'estratègia municipal de seguretat que també haurà de quedar recollida en el nou Pla Local de Seguretat que l'Ajuntament està elaborant conjuntament amb el Col·legi de Criminòlegs i que preveu aprovar durant els pròxims mesos.
Descens de la criminalitat
Aquest procés arriba en un moment en què la criminalitat baixa un 7% a Manresa i els robatoris amb violència continuen en retrocés, segons les dades del Ministeri de l'Interior, un fet que el govern atribueix a l'augment de la presència policial, la coordinació amb Mossos i els operatius conjunts desplegats a la ciutat.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, destaca especialment la reducció dels delictes que generen més alarma social. "Els robatoris amb intimidacions i violència, que són els que preocupen més a la policia i també a la persona que ho pateix, han baixat", assegura. Una tendència que ja havia estat detectada en les reunions de seguiment que periòdicament mantenen l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Una de les dades que Valentí destaca especialment és la baixada dels robatoris en establiments comercials, que durant el primer trimestre haurien disminuït un 37%. També han baixat els robatoris a l'interior de vehicles, amb una reducció del 13%.
Valentí atribueix aquesta evolució a una combinació de factors, entre els quals destaca l'increment de la presència policial. "No és cap secret: més presència policial. Tant de Mossos d'Esquadra com de la Guàrdia Urbana. Aquesta presència fa que hi hagi més pressió sobre la gent que vol cometre delictes", afirma. El regidor també posa en valor la coordinació entre cossos policials. "La coordinació no només entre Mossos i Guàrdia Urbana, sinó també amb la Policia Nacional en els operatius Kampai", explica.
Valentí defensa que una de les claus de la millora és l'increment dels recursos policials disponibles a la ciutat. Actualment, la plantilla de la Guàrdia Urbana torna a situar-se al voltant del centenar d'agents, una xifra que, segons recorda, no s'assolia des de feia aproximadament quinze anys.
La percepció d'inseguretat
Malgrat la millora de les estadístiques, Valentí admet que la sensació d'inseguretat continua sent una preocupació present en una part de la ciutadania. "Una opinió totalment respectable", encara que el regidor atribueix aquesta percepció a la viralització de vídeos i incidents a través de grups de WhatsApp i xarxes socials, així com a episodis puntuals protagonitzats per grups de joves. "És molt fàcil gravar un vídeo i fer-lo circular pels grups de WhatsApp. Això és el que augmenta aquesta sensació que de vegades pot tenir la gent", afirma. I no descarta que "a vegades, hi ha gent que se n'aprofita políticament per fer augmentar aquesta sensació d'inseguretat, perquè els va bé en el seu programa polític. Jo els hi preguntaria: què farien més del que nosaltres a dia d'avui estem fent?". "No hi ha impunitat", assegura taxativament. El regidor defensa que la identificació dels autors és ràpida gràcies al treball conjunt entre policia, serveis socials i Justícia Juvenil. "De vegades, alguns delictes són difícils d'evitar perquè no tenim agents a cada cantonada, però el que és important és que després es puguin produir les detencions de seguida", argumenta.
Malgrat això, insisteix que les dades són l'indicador que ha de servir per avaluar la situació real. "Nosaltres ens hem de basar en dades. Les dades finals són les denúncies que consten i els fets delictius registrats."
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