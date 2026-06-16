Més de 200 dies d’espera per tenir la valoració de la dependència a Manresa
L’Ajuntament aprova una proposició política en la qual reclama recursos per poder assumir de forma adient la gestió dels serveis d’atenció domiciliària
ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Nacionalista van aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al manifest per a l’aprovació de la reforma de la Llei d’Autonomia i Atenció a la Dependència. Una reforma necessària perquè, segons va explicar la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, pel que fa a la ciutat «encara tenim massa persones pendents de valoració i el temps d’espera supera els 200 dies».
Homs va dir que «tenim moltíssimes famílies esperant una resposta mentre sostenen situacions de gran complexitat emocional, física i econòmica. I també vol dir que els professionals treballen molt per sobre de les seves capacitats».
La regidora de Drets Socials va explicar, en nom del govern, que la situació de l’atenció a la dependència «no admet més pedaços. Tenim sobre la taula un problema estructural que afecta la dignitat de les persones grans, de les persones amb discapacitat i també de les seves famílies cuidadores».
«Sense fissures»
Des del Consell Municipal de les Persones Grans es va acordar portar el tema al ple municipal de l’Ajuntament per demanar a totes les formacions polítiques representades «un posicionament sense fissures a favor de les persones grans dependents del nostre país i de la nostra ciutat».
Homs va argumentar que la Llei de la Dependència va néixer amb un objectiu molt clar: garantir el dret a les cures i a l’autonomia personal, però la realitat és que aquest dret continua arribant tard i massa sovint de forma insuficient.
Segons la regidora, «els equips, que fan una feina immensa, tenen un sistema de forma reactiva. Arriben a les urgències, arriben a les persones que s’adrecen al sistema, però encara no podem ser suficientment proactius ni treballar suficientment la prevenció».
La regidora de Drets Socials va alertar que no es tracta d’un problema puntual sinó d’un canvi demogràfic profund. Les projeccions indiquen que a partir del 2050 gairebé una de cada tres persones de l’Estat tindrà més de 65 anys i que la taxa de dependència superarà les 59 persones de cada 100. Aquestes xifres es mantindran fins ben bé el 2070 i això vol dir que hi haurà més necessitat de cura, més necessitat d’atenció domiciliària i més pressió sobre els serveis socials públics.
Per tot això la moció demana la introducció de canvis legislatius i finançament real per transformar el model. «A Manresa estem veient que l’envelliment i la dependència continuaran creixent durant els pròxims anys i que si no actuem les llistes d’espera i la sobrecàrrega del sistema serà insostenible”, va advertir Mariona Homs.
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