Mig centenar de persones repartides entre matí i tarda van estrenar el minibús del Centre Històric de Manresa
La nova Línia 11 del bus urbà va tenir aquest dilluns, primer dia de funcionament, 24 passatgers en el torn fins a les 3 de la tarda i 21més fins a les 9 del vespre i 40 minuts
El primer dia del minibús urbà del Centre Històric de Manresa va tenir 45 passatgers, que van quedar molt repartits entre el matí i la tarda. En concret, 24 persones hi van pujar entre 2/4 de 8 del matí i les 3 de la tarda i 21 més entre les 3 de la tarda i les 9 del vespre i 40 minuts.
El servei va entrar en funcionament aquest dilluns i farà viatges durant sis mesos, de dilluns a divendres, que és el temps que durarà la prova pilot que ha posat en marxa l'Ajuntament de Manresa per, una vegada finalitzada, estudiar les dades i decidir si val la pena mantenir la línia. Val a dir que és un servei que el comerç i veïnat del sector fa més de 15 anys que reclamaven per tal d'oferir a la ciutadania un mitjà de transport públic que l'acosti al Centre Històric.
El recorregut
Especialment, el primer dia de funcionament, tal com va informar aquest diari, van voler estrenar la Línia 11 persones grans per conèixer el recorregut, que comença a la plaça dels Infants (a la parada amb el mateix nom), continua per la carretera de Vic (parada Puigmercadal), passa pel carrer de Bilbao, on hi ha una altra parada amb aquest nom; passa pel carrer de Jacint Verdaguer (parada Casa Caritat) i el de l'Hospital, segueix pel carrer del Remei de Dalt (parada Sant Andreu), connecta amb la Via de Sant Ignasi (parada Museu del Barroc), entra pel carrer de Santa Llúcia (parada La Seu), segueix pel carrer de Vallfonollosa, pel de les Piques (parada Jutjats), pel passeig de la República (parada Plana de l'Om), el carrer de Vilanova i de Sant Francesc (parada Conservatori), la Muralla de Sant Francesc, el carrer de Mossèn Vall (parada Mossèn Vall-Valldaura), el carrer del Bruc (parada Bruc-Renaixença), el carrer de Saclosa, el de Pompeu Fabra (parada Pompeu Fabra), la carretera de Cardona, la Muralla del Carme, el carrer del Joc de la Pilota, un tram del Sobrerroca (parada Ajuntament) i, pel passatge dels Amics, altre cop fins al punt de sortida, a parada Plaça Infants.
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