Tall de trànsit en un tram de la carretera de Santpedor de Manresa per treballs de canalització elèctrica
Aquest dimecres s'interromprà la circulació de les 9 del matí a les 6 de la tarda entre el carrer de Santa Joaquima i el Parc de l'Agulla en el marc de les obres de la Via Verda BV-4501
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Regió7
Manresa
En el marc de les obres de la Via Verda BV-4501 al tram de Manresa, demà dimecres, 17 de juny, es faran treballs de canalització de serveis a la calçada. Per aquest motiu, informa l'Ajuntament, entre les 9 del matí i les 6 de la tarda s'interromprà el trànsit de vehicles a la carretera de Santpedor BV-4501, concretament entre el carrer de Santa Joaquima i el Parc de l'Agulla. Els veïns podran accedir a les seves propietats i sortir-ne d'acord amb l'evolució dels treballs.
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