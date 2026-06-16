UManresa congela el preu de les matrícules per tercer curs consecutiu
El Patronat de la FUB aprova la incorporació de dos nous patrons, Joan Masnou, exrector de la UVic-UCC, i Marta Arce, directora de l’Escola Agrària de Manresa
Les aportacions econòmiques de la Generalitat per als anys 2024 i 2025 han estat clau per mantenir el preu de les matrícules congelat des del curs 2024-2025
Regió7
El Patronat de la Fundació Universitària del Bages-UManresa va aprovar els comptes auditats de l’exercici 2025, que són els primers que s’han executat d'acord amb un any natural, després que el 2024 la FUB-UManresa deixés de treballar amb pressupostos per cursos acadèmics per alinear els escenaris pressupostaris de la institució amb els de les administracions públiques. Les aportacions econòmiques de la Generalitat per als anys 2024 (1 milió d'euros) i 2025 (1,5 milions d'euros) han estat clau per mantenir el preu de les matrícules congelat des del curs 2024-2025.
Els membres del Patronat de la FUB també van aprovar la incorporació de dos nous membres: Joan Masnou, doctor en Filologia Anglesa i rector interí de la UVic-UCC entre els anys 2018 i 2019; i Marta Arce, directora de l’Escola Agrària de Manresa. A més, van rebre comptes de la Direcció General sobre les accions de difusió de l’oferta formativa, que, enguany, han fet un èmfasi especial en el nou grau en Dret. Aquesta titulació, que es començarà a impartir el setembre a UManresa, en horari de matí, ha generat molta expectativa tant al Saló de l’Ensenyament com també a les jornades de portes obertes.
En el seu informe com a president del Patronat, Marc Aloy i Guàrdia va agrair la feina feta pel rector Josep Eladi Baños durant els seus dos mandats consecutius i va expressar la seva satisfacció pel fet que la candidatura de Marta Otero per succeir-lo hagi obtingut un suport tan ampli entre la comunitat universitària, superior al 90%. Va destacar la il·lusió que ha sabut transmetre Otero amb el seu programa de govern, una proposta que realça la riquesa que suposa per a la universitat la diversitat de les diferents fundacions que en formen part.
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