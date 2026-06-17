Alumnes de l’Escola Sant Ignasi i Manresa Turisme presenten una ruta turística que inclou proves matemàtiques
El grup de 6è A de l’escola manresana ha dissenyat un fulletó que proposa descobrir la ciutat amb les matemàtiques com a fil conductor
El material resultant ja està disponible a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major, i també es podrà consultar a la web manresaturisme.cat
Regió7
Els nens i nenes de l’Escola Sant Ignasi de Manresa han visitat l’Oficina de Turisme de Manresa, on han pogut veure com el projecte que han treballat durant tot el curs s’ha fet realitat en format de fulletó. Durant els darrers mesos, els alumnes de 6è A han treballat en un projecte interdisciplinari centrat en les matemàtiques i el patrimoni de la ciutat de Manresa. El resultat final ha estat la creació d’una ruta històrica pensada perquè qualsevol persona pugui descobrir la ciutat i alguns dels seus espais més emblemàtics d’una manera diferent, participativa i innovadora, amb proves matemàtiques relacionades amb cada parada.
El regidor de Turisme, Joan Vila Marta, i el gerent de la Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, Jordi Serra Morales, han rebut l’alumnat i el professorat per mostrar-los els exemplars impresos, que ja es troben exposats al públic. Per complementar la presentació, s’ha fet una visita guiada a la Casa Fàbregas i al carrer del Balç.
Aquest material, que explica espais emblemàtics de la ciutat –com la Basílica de la Seu, la Cova de Sant Ignasi i el Casino– i altra informació d’interès relacionada amb Ignasi de Loiola i el Camí Ignasià, està disponible a l’Oficina de Turisme de Manresa, situada al número 20 de la plaça Major. Durant els pròxims dies, la iniciativa també s’incorporarà al xatbot turístic disponible al web manresaturisme.cat.
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