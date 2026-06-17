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El barri de Cal Gravat i Bufalvent de Manresa anuncia unes Festes d’Estiu amb activitats per a totes les edats

El programa d'actes tindrà lloc els dies 23, 27 i 28 de juny i inclourà la celebració de la Revetlla de Sant Joan, una Paella Popular amb màgia i un espectacle infantil

Celebració de Revetlla de Sant Joan al barri de Cal Gravat

Celebració de Revetlla de Sant Joan al barri de Cal Gravat / Arxiu/AVV Cal Gravat-Bufalvet

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Regió7

Manresa

L’Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat-Bufalvent ha organitzat una nova edició de les Festes d’Estiu del barri, que tindran lloc els dies 23, 27 i 28 de juny amb una programació pensada per fomentar la convivència, la cultura popular i la participació de tot el veïnat.

El primer acte, la revetlla

Les activitats començaran el dimarts 23 de juny, amb la revetlla de Sant Joan. A partir de 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Cal Gravat, es farà l’encesa simbòlica de la foguera amb la Flama del Canigó i la lectura del manifest. En acabat, s’oferirà coca de revetlla, xocolata i mistela gratuïtes per a totes les persones assistents. La celebració aposta per una revetlla cívica i inclusiva, amb el lema d’una festa sense petards.

La programació continuarà el dissabte 27 de juny amb una de les activitats més esperades: la Paella Popular, que tindrà lloc a 2/4 de 2 del migdia a l’Institut de Cal Gravat. El dinar inclourà pica-pica, arròs, fruita, aigua, vi, cafè i pastes, a un preu de 15 euros per persona. Els participants hauran de portar el seu plat, got i coberts. La jornada estarà amenitzada per la màgia murri de Jordan Bosco.

Les inscripcions per a la paella són limitades i es poden formalitzar al Local 2 de l’associació de veïns, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda, i els dimecres també en horari de matí, de 9 a 1.

Les festes es clouran el diumenge 28 de juny amb una proposta familiar. A les 11 del matí, la plaça Cal Gravat acollirà l’espectacle infantil de Carles Cuberes, una actuació adreçada a petits i grans que combina música, humor i participació.

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Amb aquesta programació, l’Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat-Bufalvent convida tota la ciutadania de Manresa a participar en unes festes que volen reforçar els vincles comunitaris i convertir els espais del barri en punts de trobada oberts a tothom.

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