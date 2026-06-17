Endesa renova per segon any consecutiu el seu suport a l'equip Dynamics de la UPC Manresa
La col·laboració permetrà desenvolupar el DYN-10, la segona generació elèctrica del monoplaça de competició creat per cinquanta estudiants d'enginyeria de la Politècnica
Aquest estiu, l’equip participarà en les tres cites del Formula Student, a la República Txeca, Montmeló i Croàcia
Regió7/G.Camps
Endesa a Catalunya ha renovat per segon any consecutiu el seu suport a l’equip Dynamics de la UPC Manresa. D'aquesta manera dona continuïtat a una col·laboració que va néixer amb l’objectiu d’impulsar el salt de l’equip cap a l’electrificació, que ara entra en una nova fase de consolidació tecnològica.
Amb aquesta renovació, Endesa referma la seva aposta pel talent jove, la formació pràctica i la innovació vinculada a la mobilitat elèctrica. La col·laboració permet acompanyar l’equip de Dynamics UPC Manresa en el desenvolupament del DYN-10, la segona generació elèctrica del seu monoplaça, després d’una temporada històrica marcada per la posada en pista del DYN-09, el primer vehicle 100% elèctric de la trajectòria de l’equip.
L’equip Dynamics, fundat l’any 2015 i format per prop d’una cinquantena d’estudiants d’enginyeria de la UPC Manresa, dissenya, fabrica des de zero i fa competir cada temporada un monoplaça tipus Fórmula en el marc de Formula Student, una de les competicions universitàries d’enginyeria més prestigioses del món. El projecte combina innovació tècnica, gestió de recursos, treball en equip, sostenibilitat i competició internacional, i ofereix als estudiants un entorn real d’aprenentatge aplicat.
Calendari de competicions
Durant aquest estiu, l’equip participarà en les tres cites europees de Formula Student: FS Czech, que se celebrarà del 19 al 24 de juliol a Most, a la República Txeca; Formula Student Spain, prevista de l’1 al 7 d’agost al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló; i FS Alpe Adria, que tindrà lloc del 18 al 23 d’agost al Bugatti Rimac Test Track de Velika Gorica/Mičevec, a Croàcia. Aquestes competicions són clau per posar a prova el rendiment, la fiabilitat i l’eficiència del nou sistema de propulsió elèctrica, a més de reforçar el treball en xarxa internacional i l’aprenentatge en situacions d’alta pressió tècnica.
Què és la Formula Student
La Formula Student és una competició internacional d’enginyeria que desafia equips universitaris a dissenyar, construir i posar en marxa un monoplaça tipus Fórmula. A més de les proves dinàmiques en circuit, s’hi valoren àmbits com el disseny tècnic, la viabilitat econòmica, la gestió del projecte i la capacitat de presentació davant d’un jurat especialitzat.
Aquesta experiència immersiva ofereix als estudiants un entorn real d’aprenentatge tècnic i empresarial. En el cas de Dynamics UPC Manresa, el projecte permet traslladar a la pràctica coneixements d’enginyeria mecànica, electrònica, automoció, aerodinàmica, gestió, comunicació i sostenibilitat, i fer-ho en competència directa amb alguns dels millors equips universitaris d’Europa.
Una col·laboració consolidada
Endesa manté una relació de llarga trajectòria amb la Universitat Politècnica de Catalunya, amb col·laboracions estratègiques orientades a la formació i la recerca. L’any 2005 es va crear la Càtedra Endesa Red-UPC, la primera càtedra Endesa en l'àmbit estatal, centrada en la innovació en xarxes elèctriques, la digitalització i la distribució intel·ligent d’energia. Amb seu al CITCEA-UPC, ha permès impulsar projectes de recerca aplicada, formació de joves investigadors i reconeixement a l’excel·lència acadèmica.
Endesa també col·labora amb la UPC en l’àmbit de l’energia nuclear a través del Màster en Enginyeria Nuclear, conegut com a Màster UPC–Endesa. Aquest màster és fruit de la col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, Endesa i altres institucions com el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), el CIEMAT i empreses del sector com ENUSA, Tecnatom o Westinghouse. Té com a objectiu formar professionals altament qualificats en tecnologia nuclear, amb una combinació de formació teòrica, pràctiques en empreses i projectes transversals.
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