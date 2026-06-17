Junts demana al govern de Manresa que deixi d'embolicar la troca amb la supressió d'un carril des de l'Agulla
Alerta de "col·lapses monumentals" per entrar a la ciutat per la rotonda de la Salle
Junts per Manresa ha demanat en roda de premsa a l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem que "no emmerdin més" l'accés a la ciutat venint del parc de l'Agulla, després de la supressió d'un carril de circulació per donar continuïtat a la via verda per a vianants i ciclistes.
El president del grup municipal, Ramon Bacardit, ha afirmat que l'eliminació del carril d'entrada, "sense diàleg i sense estudis" està generant "col·lapses monumentals" dels vehicles que es veuen forçats a entrar a la ciutat per la rotonda de la Salle. Bacardit ha considerat inacceptable primer generar el caos eliminant el carril de sortida de la ciutat i, ara, rectificant i convertint l'únic carril en via de sortida i donant com a alternativa d'entrada la rotonda de la Salle.
Bacardit ha afirmat que al ple d'aquest dijous el seu grup preguntarà pel fet que les obres han complicat, també, el gir a la dreta quan se surt en vehicle per la carretera de Santpedor i davant del parc de l'Agulla es vol anar cap a la C-55. "A hores d'ara per fer el gir s'ha d'envair el carril contrari i volem saber com ho arreglaran o si pensen suprimir el gir a la dreta".
Suport al Club Patí Manresa
Junts presentarà al ple una moció per instar el govern municipal a elaborar, en un termini màxim de tres mesos, un informe tècnic sobre l’estat actual de les instal·lacions utilitzades pel Club Patí Manresa, amb diagnosi de riscos, necessitats i proposta d’actuacions concretes (immediates i a mig termini).
El grup d'oposició vol que el govern defineixi i calendaritzi, en base a l’informe tècnic, un pla d’actuació per disposar d’un espai cobert adequat que garanteixi una pràctica esportiva digna i estable, incloent l’anàlisi d’alternatives (cobertura de la pista actual, reassignació d’espais existents, o nova solució) i una previsió de recursos i terminis.
Considera imprescindible executar, amb caràcter immediat, actuacions mínimes de seguretat i manteniment a la instal·lació actual: neteja i retirada d’objectes, revisió del paviment i elements perillosos, millora de tancaments i control d’accés, i establiment d’un protocol de manteniment periòdic. També, garantir un mecanisme d’alternativa en dies de pluja (o impossibilitat d’ús de la pista), mitjançant la reserva d’hores en equipaments coberts municipals, amb una distribució equitativa dels espais esportius —especialment al Pavelló del Pujolet— d’acord amb criteris objectius i consensuats amb les entitats usuàries.
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