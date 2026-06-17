Les denúncies per drogues de la Guàrdia Urbana de Manresa augmenten un 129% en un any gràcies a la unitat canina
La incorporació de l'Otto i del Soul fan augmentar de 265 a 609 les denúncies en només un any
La unitat canina de la Guàrdia Urbana de Manresa s'ha convertit en una de les eines més efectives en la lluita contra el consum i la tinença de drogues a la via pública. Segons les dades facilitades per la Regidoria de Seguretat Ciutadana, les denúncies vinculades a aquesta activitat han passat de 265 durant el 2024 a 609 el 2025, fet que representa un increment superior al 129%.
L’informe de la Guàrdia Urbana de Manresa reflecteix que "s’ha constatat un increment excepcionalment significatiu en els resultats de la unitat K-0 pel que fa a la lluita contra el tràfic, tinença i consum de substàncies estupefaents a la via pública". La unitat K-0 és l’Otto, el pastor belga malinois que des del principi de 2025 patrulla amb el seu binomi, el seu guia humà, pels carrers de Manresa. El document conclou que l'activitat desenvolupada per l'agent responsable i el seu binomi caní té un pes "substancial" en l'increment registrat.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, atribueix aquests resultats a la recuperació d'un servei que havia desaparegut de la policia local des de finals dels anys noranta. "Me'n sento molt satisfet dels resultats de la unitat canina", afirma. La unitat es va reactivar a finals del 2024 amb la incorporació del gos Otto. Posteriorment, s'hi ha afegit en Soul, un nou pastor belga que ampliarà la capacitat operativa del servei, i que portarà el nom en clau de K-1.
Actualment, els animals conviuen amb el guia caní, amb qui l'Ajuntament manté un conveni que cobreix les despeses veterinàries i d'alimentació. "Ens ha donat molt bons resultats amb el tema d'incrementar les dades d'identificació d'estupefaents i de consum", assegura Valentí.
Més deteccions i més presència policial
Més enllà de la detecció de substàncies, el regidor destaca també l'efecte dissuasiu que genera la presència dels gossos a l'espai públic. "El gos també ajuda aquesta presència policial. Tenir la presència d'un pastor belga no només fa la funció de detectar estupefaents, sinó que fa també una presència d'acompanyament policial que és molt ben rebuda per la ciutadania", explica. La unitat participa habitualment en patrullatges preventius a zones comercials, places i punts considerats sensibles per la policia local.
La unitat canina forma part del paquet de mesures impulsades durant els darrers anys per reforçar la seguretat a la ciutat, juntament amb l'ampliació de plantilla, la recuperació dels agents de proximitat, la creació de la unitat Omega de paisà, les càmeres corporals, els drons i l'ampliació de la xarxa de videovigilància.
Per al regidor, aquestes actuacions han contribuït a augmentar la capacitat operativa de la Guàrdia Urbana i a reforçar la presència policial als carrers de Manresa.
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