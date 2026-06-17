L'impacte de la hiperconnexió digital i de l'scroll infinit centren una trobada a Manresa
Organitzat per l'Associació Sociocultural Xarxa i pel Grup de Diàleg Interreligiós, l'acte tindrà lloc aquest dissabte a la tarda al Centre Budista Kagyu Smaye Dzong
Amb l'enunciat "La ment segrestada", es debatrà la importància de l'atenció plena com a eina psicològica, emocional i espiritual davant del ritme frenètic imposat per les pantalles
Regió7/G.Camps
Vivim en una època en la qual estem constantment connectats a les pantalles, però cada vegada més desconnectats de nosaltres mateixos. El ritme digital i l'atracció de l'scroll infinit estan fragmentant la capacitat d'atenció de les persones, un fet que genera estrès en els adults i que afecta directament el desenvolupament emocional i la concentració dels infants.
Davant d'aquesta realitat, l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa convoquen la seva pròxima trobada interreligiosa amb el títol La ment segrestada. Com recuperar la presència en un món hiperconnectat. L'esdeveniment se celebrarà aquest dissabte, 20 de juny, a les 7 de la tarda, al Centre Budista Kagyu Samye Dzong (c. del Bruc, 42, Manresa).
La importància de l'atenció plena
En aquesta trobada s'explorarà com es pot protegir la ment de la distracció tecnològica i es convidarà els assistents a recuperar l'atenció plena, oferint-los eines pràctiques per conviure amb les pantalles de manera conscient i per protegir la pau interior i de les famílies.
Més enllà de la seva rellevància psicològica i emocional en el dia a dia modern, l'atenció plena és un pilar fonamental de la dimensió espiritual humana. Històricament, les diferents religions, tradicions espirituals i de conviccions d'arreu del món han donat una importància cabdal a la presència i al recolliment. Ja sigui a través de la meditació, la pregària, el silenci o la contemplació, totes les tradicions coincideixen que la ment calmada i l'atenció focalitzada són la via necessària per connectar amb un mateix, amb els altres i amb la transcendència.
La trobada és un espai obert a tota la ciutadania, concebut per al diàleg, la reflexió conjunta i l'intercanvi d'experiències entre persones de diverses sensibilitats i creences que comparteixen un objectiu comú: retrobar l'equilibri en un món hiperconnectat.
Dades de l'esdeveniment:
- Acte: Trobada Interreligiosa a Manresa, «La ment segrestada. Com recuperar la presència en un món hiperconnectat»
- Dia: Dissabte, 20 de juny de 2026
- Hora: 19:00 h
- Lloc: Centre Budista Kagyu Samye Dzong (carrer del Bruc, 42, Manresa)
- Organitza: Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa
- Entrada: Lliure i oberta a tothom
Subscriu-te per seguir llegint
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci