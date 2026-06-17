Manresa bateja set nous espais amb noms de dones escollides per l’alumnat de la ciutat
Aquest dimecres, l’alcalde i la regidora de Feminismes han acompanyat els alumnes de l’Escola Valldaura en la descoberta de la placa de Hedy Lamarr
Les altres sis plaques, que homenatgen Cecília Payne, Alice Guy, Ignàsia Salvans Casas, Montserrat Bobé i Marsal, Mary Anning i Rosalind Franklin, també han quedat instal·lades
Regió7
Manresa ha batejat oficialment set nous espais amb noms de dones científiques i referents, donant així compliment a l’acord de Ple de l’abril. Es tracta d’espais que fins ara no tenien una denominació oficial, com ara rotondes, passatges o places interiors d’illa. L’acció és el resultat d’un procés participatiu proposat per la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Manresa, en el qual les escoles de primària van tenir un paper protagonista en la tria de les figures homenatjades. En concret, hi van participar els alumnes de 5è de les escoles Bages, FEDAC Manresa, l’Espill, Les Bases, La Renaixença, Valldaura i La Flama.
Al llarg d’aquest mes de juny s'han instal·lat les set plaques en els espais, que s’han anat descobrint amb l’alumnat de les escoles en petits actes d’homenatge. Aquest dimecres, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, han inaugurat la darrera placa -la que a partir d’ara denominarà el Parc de Hedy Lamarr- juntament amb l’Escola Valldaura.
Per escollir els noms, els alumnes van fer un treball de recerca de diverses biografies de dones científiques, en el qual van tractar temàtiques com els estereotips de gènere, la invisibilitat de les dones i, també, sobre com la ciutadania pot participar en la societat per transformar la realitat. El treball previ es va materialitzar en l’exposició Dones científiques als carrers, que es va poder veure a l’Espai Plana de l’Om l’any passat. La mostra recollia les biografies de deu candidates proposades per l’alumnat, que es van posar a votació de la ciutadania. Hi van participar un total de 376 persones.
Com a reconeixement a aquesta fase, l’Ajuntament va organitzar un acte institucional el 29 de maig al Teatre Conservatori per agrair als infants i al professorat la seva tasca imprescindible per ajudar a convertir Manresa en una ciutat més justa i igualitària.
Feminització del nomenclàtor
El nomenclàtor de Manresa -com el de gairebé totes les ciutats- ha mantingut històricament una estructura amb un predomini de noms masculins. Els carrers han estat tradicionalment dedicats a homes (polítics, religiosos, militars, etc.), a topònims o a sants. És a dir, fins ara, la ciutat s’ha explicat majoritàriament en masculí. Amb aquestes set noves incorporacions, el govern de Manresa continua la tasca de feminitzar el nomenclàtor.
En els darrers anys s’han incorporat al nomenclàtor noms com el de Pilar Bertran Vallès, Palmira Jaquetti, Irene Polo Roig, Neus Català Pallejà, Francesca Espinel Mengual, Anna Solà Sardans, Assumpció Balaguer Golobart, la Fadulla o les Ínyigues.
Els set nous espais
- El passatge situat entre els carrers del Bruc, de la Renaixença i Canonge Muntanyà -conegut popularment com a passatge Renaixença- passa a anomenar-se passatge d’Alice Guy, pionera del cinema.
- Cecília Payne. astrònoma que va revolucionar la comprensió de la composició de les estrelles, dona nom al passatge Bernat Oller, que era un nom duplicat a la ciutat.
- L’espai interior d’illa entre el carrer Sant Llàtzer i el carrer Maria Aurèlia Capmany passa a dir-se plaça d’Ignàsia Salvans Casas, que va ser de les primeres dones a estudiar medicina i exercir com a metgessa.
- L’espai entre el carrer Sant Magí i el carrer d’Oms i de Prat és la nova plaça de Montserrat Bobé i Marsal. També va ser de les primeres dones a estudiar medicina i exercir com a metgessa.
- Al carrer de la Sèquia, al final del carrer de Sant Ramon, la placeta existent s'ha batejat com a plaça de Mary Anning, pionera de la paleontologia.
- La rotonda ubicada al final de l’avinguda Universitària, al costat de l’escola Les Bases, adopta el nom de Rosalind Franklin, figura clau en la descoberta de l’estructura de l’ADN.
- L’espai públic interior d’illa entre el carrer del Cós i la Carretera de Cardona és el parc Hedy Lamarr, en reconeixement a la seva contribució a la tecnologia.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre