La PAHC Bages exigeix a ERC i al PSC que retirin el nou protocol d'habitatge d'emergència de Manresa
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme, juntament amb la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, rebutgen el que consideren un "gir reaccionari i inhumà en la gestió dels serveis socials"
Al seu entendre, l'Ajuntament "té l'obligació legal i moral de protegir els seus ciutadans, independentment del temps que faci que viuen a la ciutat o de la seva situació administrativa"
Regió7/G.C.
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) han fet pública la seva indignació i rebuig absolut pel que fa al nou protocol de l'Ajuntament de Manresa en matèria d'atenció a desnonaments i emergència habitacional.
Expliquen que "aquestes noves directrius, dictades pel govern municipal d'ERC i el PSC i datades el 2 de juny de 2026, s'han donat a conèixer internament a través d'un document oficial" i que, "amb aquest nou full de ruta, el consistori manresà fa un gir reaccionari i inhumà en la gestió dels serveis socials, assumint de ple els marcs de l'extrema dreta que criminalitzen i desemparen les persones vulnerables de la nostra ciutat".
"Criteris d'exclusió flagrants"
Fan saber que "el protocol estableix uns criteris d'exclusió flagrants per a les famílies que pateixen un desnonament o es troben en una situació de pèrdua de l'allotjament. Desallotjament en 7 dies: Les persones o famílies que faci menys d'un any que resideixin a Manresa (estiguin o no empadronades) només tindran dret a un allotjament d'emergència (pensió) durant 7 miserables dies. Després, se les llançarà literalment al carrer; límit d'un mes: per a aquelles famílies que no tinguin un accés immediat al tràmit de la Mesa d'Emergència o un pronòstic habitacional, l'allotjament temporal es redueix a un màxim d'un mes (prorrogable només un mes més sota criteris molt restrictius); aplicació immediata: el document especifica que aquestes mesures ja s'apliquen als nous casos i que es començaran a aplicar a les persones que ja es troben actualment allotjades per l'Ajuntament".
Contradicció
La PAHC Bages i la COSHAC volen denunciar "la total hipocresia de l'Ajuntament de Manresa. Trobaríem del tot contradictori que l'equip de govern reconegui obertament -com fa de manera recurrent- que la ciutat no disposa d'un parc d'habitatge social suficient per absorbir la crisi habitacional, i que la seva resposta immediata sigui expulsar les famílies vulnerables dels recursos temporals d'emergència. Aquestes famílies, moltes d'elles amb menors, actualment ja estan sobrevivint en condicions pèssimes, amuntegades en habitacions d'hostal sense dret a cuina, una situació que atempta contra la seva salut i la seva privacitat. En lloc de millorar les seves condicions i garantir-los un sostre d'acord amb la llei, ERC i el PSC decideixen que la solució és desentendre's de la seva existència i condemnar-les al sensellarisme estructural.
"Exigim la retirada immediata"
Consideren que "l'Ajuntament de Manresa té l'obligació legal i moral de protegir els seus ciutadans, independentment del temps que portin vivint a la ciutat o de la seva situació administrativa. Els drets humans no caduquen al cap de 7 dies ni depenen d'un dret a tràmit burocràtic. Exigim la retirada immediata d'aquest protocol de la vergonya. L'Ajuntament hauria de posar tots els recursos econòmics, polítics i tècnics necessaris perquè la gent visqui dignament, plantant cara als fons voltor, en lloc de castigar i perseguir les víctimes del sistema. No permetrem que es normalitzin les receptes de l'extrema dreta als nostres barris sota el segell d'un govern que s'autodenomina progressista".
Subscriu-te per seguir llegint
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre