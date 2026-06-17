Un projecte pioner d’UManresa potencia les habilitats emocionals de les futures infermeres
El programa treballa aspectes com la motivació, la gestió de l’estrès o bé la resolució de conflictes
Regió7/Jordi Morros
La Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa ha tancat aquest curs acadèmic el desplegament complet d’un programa pioner per potenciar les competències emocionals del grau en Infermeria. Entre altres elements es treballa com gestionar l’estrès en una professió exigent com la d’infermeria per evitar la desmotivació, o la resolució de conflictes. D’aquesta forma el grau combina la formació tècnica amb l’emocional i el desenvolupament personal.
Es tracta d’un projecte que es va iniciar fa cinc anys i que s’ha integrat plenament integrat al currículum. La promoció que enguany es gradua és la primera que ha seguit tot el recorregut formatiu d’aquest programa, des de primer fins a quart curs, i que ha pogut observar de manera global la seva evolució en aquest àmbit. En total, 105 estudiants de quart curs han completat enguany aquest itinerari formatiu.
A mida per a la professió infermera
El projecte va ser dissenyat pel professor en habilitats directives i intel·ligència emocional Carlos Bella, amb la participació de les docents del grau Montserrat Vila i Montserrat Suriñach en la seva adaptació específica a l’àmbit de la infermeria. Des dels seus inicis, la iniciativa ha apostat per oferir als estudiants eines que complementin la formació tècnica amb el desenvolupament personal.
El programa s’estructura de manera progressiva al llarg dels quatre cursos del grau. A primer, es treballa la dimensió intrapersonal i l’autoconeixement. A segon, les emocions i les habilitats emocionals. A tercer, la motivació i la gestió de l’estrès, imprescindibles per prevenir la desmotivació i el burnout en la pràctica assistencial. Finalment, a quart, les competències d’afrontament i la resolució de conflictes. Aquesta seqüenciació permet a l’alumnat adquirir eines per entendre, regular i utilitzar les emocions de manera eficient en el seu futur entorn professional.
Segons Carlos Bella, els resultats del programa evidencien una millora significativa en l’atenció emocional dels estudiants i en la seva capacitat per comprendre i gestionar el que senten. Bella, que actualment centra la seva tesi doctoral en l’anàlisi de com els estudiants d’infermeria afronten l’estrès en situacions d’avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE), destaca que aquest treball «els proporciona recursos tècnics i personals que tenen un impacte directe en la seva manera de viure situacions d’alta exigència».
Satisfacció dels alumnes
La valoració per part de l’alumnat també ha estat molt positiva, segons UManresa. Els estudiants destaquen la utilitat d’aquest tipus de formació i han demanat ampliar les hores dedicades a l’autoconeixement i al desenvolupament de competències que van més enllà dels coneixements i les habilitats estrictament tècniques. «Seran millors infermers perquè, per tenir cura dels altres, cal també tenir cura d’un mateix», apunta Bella.
La consolidació d’aquest programa representa, segons els seus impulsors, un valor diferencial en la formació infermera, ja que incorpora de manera estructural el treball de les competències emocionals dins del currículum acadèmic. «Disposar d’aquest tipus de formació integrada en el pla d’estudis és un luxe», afirma Bella.
Segons UManresa, amb aquest projecte es reforça el compromís amb una formació integral dels professionals de la salut, orientada a donar resposta als reptes actuals de la professió infermera amb una mirada que integra coneixement, habilitats i benestar emocional.
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