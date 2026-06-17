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Una protesta de metges talla el trànsit davant l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

Els facultatius reclamen mesures per evitar sobrecàrregues de treball, millores i més recursos

La protesta dels metges a Catalunya

La protesta dels metges a Catalunya

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Una cinquantena de metges d’Althaia i també de primària han protagonitzat aquest dimecres al migdia una protesta davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. S’ha dut a terme coincidint amb una jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector. Durant uns minuts els manifestants han tallat el trànsit a l’altura de la rotonda que hi ha just davant de l’edifici hospitalari.

Les concentracions de metges s’han dut a terme a centres sanitaris d’arreu de Catalunya. Metges de Catalunya denuncia que els facultatius pateixen una sobrecàrrega de treball. Reclamen millores laborals i assistencials, entre les quals l’eliminació de les guàrdies de 24 hores, més temps per atendre pacients i més professionals i recursos a primària.

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Així mateix, han volgut visibilitzar la campanya ‘Ni un minut més’. Els metges es neguen a dur a terme activitats extraordinàries. En el cas d’Althaia, metges de nou especialitats s’han sumat a la protesta i han deixat de prestar activitats assistencials planificades considerades extraordinàries i voluntàries, fora de la seva jornada ordinària. Metges de Catalunya assegura que el funcionament estructural del sistema de salut depèn en bona part d’aquesta activitat extra. D’aquesta forma l’atenció hospitalària a Manresa es pot veure afectada per aquesta mesura de pressió.

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