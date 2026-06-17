Una quinzena de propostes ompliran els casals i activitats d’estiu del CAE per a infants i joves
“La volta al món en 30 dies” serà el fil conductor de la majoria dels casals infantils i per als joves s'han preparat propostes que combinen activitats lúdiques, esportives i de descoberta de l’entorn
Tindran lloc els mesos de juny, juliol i inicis de setembre amb equips de monitoratge i direcció formats per professionals titulats
Regió7
El CAE ha obert les inscripcions dels casals d’estiu d’aquest 2026, una oferta que inclou una quinzena de propostes de lleure educatiu adreçades a infants i joves en diversos municipis i equipaments del territori.
La programació, organitzada per La Xarranca, inclourà activitats per a infants d’i3 a 6è de primària i joves de 13 a 17 anys, amb propostes de lleure educatiu que ofereixen espais de joc, convivència, descoberta i aprenentatge durant les vacances escolars, alhora que faciliten la conciliació familiar. Totes les activitats estan conduïdes per equips de monitoratge titulats.
Casals infantils
Aquest any, la majoria de casals infantils giraran entorn de “La volta al món en 30 dies”, una aventura que permetrà als participants descobrir cultures, tradicions i curiositats d’arreu del planeta a través del joc i la creativitat. Aquesta proposta es farà aquest juliol als casals de La Sèquia, Puigberenguer, Castellbell i el Pla Educatiu d’Entorn de Manresa (Ítaca i Sant Ignasi), i al setembre a Navàs i Sant Salvador de Guardiola. Alhora, el CAE també gestionarà altres activitats infantils d’estiu a l’Escola El Boix i la Llar d’Infants de Castellfollit del Boix.
Adolescents
Paral·lelament, el CAE també impulsa activitats per a joves com Òrbita Jove de Manresa, Pack Jove de Vacarisses, Zona 12-15 de Castellbell i el casal juvenil de Navàs, pensades per fomentar la participació, l’autonomia i les experiències compartides.
L’oferta de casals i activitats per a adolescents és una línia que cada vegada pren més rellevància, amb propostes específiques que combinen activitats lúdiques, esportives i de descoberta de l’entorn, adaptades als interessos juvenils i orientades a generar espais de relació, creixement personal i convivència.
Lleure per créixer i compartir
Les activitats es desenvoluparan durant els mesos de juny, juliol i inicis de setembre, i combinaran lleure, participació i convivència. Els equips de monitoratge i direcció dels casals estan formats per professionals titulats i amb experiència en l’àmbit del lleure educatiu, garantint entorns segurs, inclusius i enriquidors per a tots els participants.
Tot i que alguns dels casals es desenvolupen en col·laboració amb associacions de famílies d’alumnes (AFA) o ajuntaments, les activitats estan obertes a tots els infants i joves de les edats establertes, independentment del centre educatiu o poble on cursin els seus estudis.
Una proposta consolidada
Els casals i activitats d’estiu formen part dels serveis que el CAE desenvolupa des de fa anys en l’àmbit del lleure educatiu. Cada estiu, centenars d’infants i joves participen en aquestes activitats, que combinen la dimensió educativa, comunitària i lúdica pròpia del model de lleure que promou l’entitat.
Les famílies interessades ja poden consultar la informació detallada de les diferents activitats i formalitzar les inscripcions a través del web del CAE.
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