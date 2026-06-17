La sexualitat centra el tercer Simposi Internacional a la Cova de Sant Ignasi de Manresa
Entre les ponents hi ha la religiosa irlandesa Gemma Simmonds, que va ser una de les conselleres del papa Francesc en tot el procés sinodal
Els escàndols lligats a l'Església sobre abusos sexuals i pederàstia i, en general, la convivència tòxica d'una part de la societat amb la sexualitat han mogut els impulsors del Simposi Internacional dels Exercicis Espirituals que acull la Cova de Sant Ignasi de Manresa cada dos anys, i que té lloc justament aquesta setmana, a tractar el tema de la sexualtat amb l'enunciat Simposi Internacional 2026 sobre Exercicis Espirituals i Integració afectiu sexual.
El jesuïta Xavier Melloni, director del simposi, explica que "la raó d'haver triat aquest tema és perquè cal, des de l'espiritualitat, una reflexió honesta, profunda i valenta davant d'aquesta gran força de la vida que és la sexualitat. Quan es desconeix o es reprimeix crea veritables devastacions, no només en les víctimes, sinó també en els victimaris. Els Exercicis espirituals són una escola de vida i d'integració de totes les dimensions de la persona, així que recórrer l'itinerari de les quatre setmanes que proposa permet aprofundir en diversos aspectes: entendre què és el desordre afectiu-sexual; assumir la identitat sexual; ser capaços d'apropar-se al dolor de les víctimes i el caràcter transformador i lluminós de l'amor veritable.
Les ponències que inclou el simposi combinen reflexions teòriques amb testimonis personals. S'adreça principalment a aquelles persones que acompanyen els Exercicis, que tenen responsabilitats de formació en espiritualitat ignasiana i que dirigeixen Centres i Cases d'Espiritualitat.
Dues veus destacades
Entre les persones convidades com a ponents, la més rellevant (aquets dijous) és la religiosa irlandesa Gemma Simmonds, que va ser una de les conselleres del papa Francesc en tot el procés sinodal. Aquest dimecres també hi participa virtualment el jesuïta nord-americà James Martin, conegut pel seu posicionament obert respecte a les diverses opcions sexuals, però la seva intervenció només serà en línia i diferida. Simmonds, que és expresidenta de l'associació Teològica Catòlica de Gran Bretanya, parlarà del tema Acompanyaments de víctimes i victimaris en els casos d'abús sexual. Martin reflexionarà en la seva ponència sobre Acompanyar els processos complexos d'orientació sexual i identitat de gènere a l'Església.
La gènesi, l'Any Ignasià
Com a fruit del Simposi Mistagogies dels Exercicis 500 anys després, que va organitzar la Cova el juny del 2022 coincidint amb l'Any Ignasià per commemorar els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa, el Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana de la Cova Sant Ignasi (CIEI), l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat (EIDES) i un Comitè Intercontinental van assumir la responsabilitat de convocar un simposi cada dos anys.
El juny del 2024 es va organitzar sota el tema Exercicis Espirituals i Conversió ecològica. Enguany s'ha convocat el tercer simposi, que té lloc des del dilluns 15 de juny fins aquest dissabte 20 de juny amb el títol: Exercicis Espirituals i integració afectiu-sexual. L'objectiu és "donar l'oportunitat d'abordar aquesta temàtica tan important i delicada des d'una perspectiva antropològica i espiritual amb les claus que emanen dels Exercicis, de manera que propiciï una major presa de consciència i un canvi de mirada i d’actituds, alhora que doni eines als acompanyants".
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