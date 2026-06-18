El barri del Poble Nou de Manresa ofereix aquest divendres la tradicional cantada d’havaneres
La cita començarà a dos quarts de nou, al Parc de la Font del Gat
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Regió7
Manresa
El barri del Poble Nou de Manresa acollirà aquest divendres, a dos quarts de nou del vespre, la tradicional cantada d’havaneres, al Parc de la Font del Gat. Es tracta d’una cita que enguany es recupera amb el grup Mar i Vent, que protagonitzarà la vetllada. Com és tradició, també se servirà rom cremat per als asssistents. La recuperació de la tradicional cantada d’havaneres es va anunciar durant la festa major del barri, que es va celebrar del 14 al 29 de maig, amb activitats com una trobada gegantera, representacions teatrals del grup escènic Nostra Llar o jornades de portes obertes a l’antiga església de la plaça de Mossèn Vidal.
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