El Centre de l’Aigua de Can Font de Manresa ha acostat durant 20 anys la cultura de l’aigua a 90.000 persones
Dissabte i diumenge el centre educatiu i divulgatiu de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia celebrarà l'aniversari amb jocs de taula i una observació de ratpenats i dels organismes que viuen al canal
Regió7/G.Camps
El Centre de l’Aigua de Can Font celebra aquest cap de setmana vint anys des de la seva inauguració oficial consolidat com un dels equipaments de referència en educació ambiental, divulgació científica i coneixement del patrimoni de l’aigua al territori.
Des de l'inici de la seva activitat educativa, l'any 2007, i fins al juny de 2026, han passat pel centre prop de 90.000 persones. Aquesta xifra reflecteix l'evolució d'un projecte que va néixer amb la voluntat d'apropar a la ciutadania el valor de l'aigua, el seu cicle, la seva gestió i la seva relació amb el territori.
La història del Centre de l’Aigua es remunta a l'any 1998, quan l'Ajuntament de Manresa va adquirir la masia i l'alzinar de Can Font. Tres anys més tard, el consistori i Aigües de Manresa van signar un conveni per rehabilitar l'espai i convertir-lo en un equipament dedicat a la divulgació de la cultura de l'aigua. El projecte es va completar gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Aigües de Manresa i la Junta de la Séquia, i el Centre va ser inaugurat oficialment el 15 de desembre de 2006.
Vocació pedagògica
L'any següent es van iniciar les visites escolars i les activitats educatives regulars. Des d'aleshores, el Centre de l’Aigua ha esdevingut una eina clau per acostar el coneixement sobre l'aigua a milers d'alumnes de totes les etapes educatives. Les dades dels primers cursos ja mostren aquesta vocació pedagògica: 3.821 alumnes el curs 2007-2008 i 4.111 el curs 2008-2009. Des de l’inici de l’activitat educativa i fins al juny de 2026, més de 88.700 visitants han passat pel Centre, principalment en el marc d’activitats escolars, però també de visites guiades, activitats familiars i altres propostes de divulgació.
Durant aquests vint anys, el Centre ha anat ampliant la seva oferta divulgativa. L'any 2011 es va rehabilitar la capella de Can Font i s'hi va instal·lar l'audiovisual Els sons de l'aigua. El 2020 es va posar en marxa el cicle Ciència en família i el 2021 es van inaugurar els jocs d'aigua del parc, un espai obert per a les famílies que permet interactuar amb l'aigua de manera lúdica. El 2023, el Centre de l’Aigua es va integrar administrativament com a extensió del Museu de l’Aigua i el Tèxtil, mantenint la seva funció pròpia com a centre educatiu i divulgatiu.
Més enllà de les xifres, Can Font ha esdevingut un espai de referència per a la sensibilització ambiental i per a la divulgació de la cultura de l'aigua. Les activitats escolars, familiars i de divulgació científica han contribuït a generar consciència sobre la importància d'aquest recurs i sobre la seva vinculació històrica amb Manresa i la Séquia.
Cap de setmana de celebració
Per commemorar aquest aniversari, el Centre de l’Aigua de Can Font ha programat diverses activitats obertes a la ciutadania durant el cap de setmana. Inclourà propostes familiars, activitats divulgatives, visites i una tarda de jocs de taula per descobrir l’entorn del centre, així com el seu paper en la sensibilització ambiental.
Tota la programació i els horaris es poden consultar al web del Parc de la Séquia. Amb aquesta commemoració, el Centre de l’Aigua de Can Font reivindica dues dècades de treball educatiu i divulgatiu i renova el seu compromís amb la sensibilització ambiental i el coneixement de l'aigua com a recurs essencial per a la vida.
Activitats i horaris
- Dissabte 20 de juny, 10.00 h: Matinal d’observació de ratpenats al bosc
- Dissabte 20 de juny de 17:00 a 20:00 h: Tarda de jocs de taula sobre l’aigua i la natura
- Diumenge 21 de juny, 10:00 h: Els petits habitants del canal
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