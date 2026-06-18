La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
El sindicat emet un comunicat en el qual adverteix que no pararà fins a aclarir si es colguen a abocadors de fora de la comarca
Regió7
La CGT de Manresa continua demanant al govern de l'Ajuntament de Manresa on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament al Centre Històric i altres punts de la ciutat. El sindicat ha emès un comunicat després que al ple municipal el grup municipal de Fem hagi traslladat a ERC, PSC i Impulsem les sospites que "aquests residus, separats prèviament per la ciutadania, estan sent desviats de manera sistemàtica cap a dipòsits controlats (abocadors) situats fora de la comarca del Bages".
En el comunicat, Josep Antoni Fernández Páxaro, Secretari General de la CGT Manresa, afirma que el regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet Estrada, ha repetit que l'Ajuntament ha donat resposta a les peticions d'informació formulades sobre el destí final del cartró recollit a Manresa. Però, "el problema no és si s'han donat respostes, (que sí s'ha fet, però tard i malament) sinó què contenen aquestes respostes. Des de CGT Manresa portem mesos sol·licitant documentació concreta que permeti verificar de manera independent i objectiva la traçabilitat dels residus. A dia d'avui, aquesta documentació continua sense haver estat facilitada de forma completa".
El sindicalista assegura que "no es tracta d'una qüestió d'opinions. Es tracta de documentació acreditativa. La normativa vigent estableix obligacions de control, registre i traçabilitat dels residus. Tant la Llei 7/2022 com la normativa catalana en matèria de residus preveuen mecanismes documentals que han de permetre conèixer el recorregut i el destí final de cada fracció gestionada".
Per aquest motiu continuen formulant les mateixes preguntes:
- On són els documents que acrediten el destí final dels aproximadament 440.000 kg de cartró recollits selectivament per la ciutadania de Manresa?
- Per què no s'han facilitat els justificants complets que permetin verificar el transport, la recepció i el tractament final d'aquesta fracció de cartró?
- Per què, davant una demanda de transparència perfectament legítima, el govern municipal continua responent amb explicacions polítiques en lloc d'aportar la documentació requerida?
Dret a saber
Des de CGT Manresa "no demanem cap acte de fe. Demanem transparència, rendició de comptes i accés a la informació pública. La ciutadania que separa correctament els seus residus té dret a saber quin és el destí final dels materials recollits. I els treballadors i treballadores del servei també tenen dret a conèixer si l'esforç que realitzen cada dia compleix efectivament els objectius ambientals que s'anuncien públicament".
Així que el sindicat afirma que "mentre la documentació continuï sense aparèixer, la pregunta continuarà sent la mateixa: On són les 440 tones de cartró?"
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