L'institut Guillem Catà de Manresa crea personatges de terror i organitza activitats en una botiga de còmics
Aquest dijous s’ha celebrat l’acte de tancament dels projectes Innova FP 2026 entre l’alumnat d'FP
El centre de secundària fa saber que el Departament d’Educació ha decidit no donar continuïtat al cicle formatiu de Caracterització i Maquillatge Professional que oferia
Regió7/G.C.
L'institut Guillem Catà de Manresa ha celebrat aquest dijous, 18 de juny, l’acte de tancament dels projectes Innova FP 2026. Durant la jornada s’han presentat dos projectes intercicles que s’han portat a terme al centre educatiu i que han permès generar aprenentatge entre l’alumnat de formació professional. L’alumnat, el professorat i les empreses col·laboradores han estat els encarregats d’explicar els projectes i les seves fases, alhora que han posat sobre la taula els èxits i també les dificultats amb què s’han trobat al llarg del camí.
L’alumnat de CFGS de Caracterització i maquillatge professional de l’Institut Guillem Catà, a petició de l’empresa Haunted House SL (Hotel Insomnia), han desenvolupat un projecte d’innovació educativa dins del Pla de Mesures InnovaFP. El projecte ha consistit, per una banda, en la creació de cinc personatges de terror adaptats a l’univers narratiu de l’Hotel Insomnia i, per altra banda, en tècniques de millora de la caracterització dels seus actors.
El projecte ha combinat creativitat, tecnologia i treball en equip, integrant tècniques de maquillatge, pròtesis, impressió 3D, indumentària i estratègies de presentació i de comercialització. S’ha completat amb visites a les instal·lacions, sessions de treball conjuntes i tallers impartits per professionals del sector, reforçant la connexió entre la formació professional i el món empresarial.
Col·laboració a la Gala Plàcido
Ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l’alumnat del CFGM d’Estètica i Bellesa i del CFGS de Gestió de Vendes i Espais Comercials, que han treballat conjuntament en una experiència formativa interdisciplinària. A més, amb la col·laboració de la Manresa Film Office, l’alumnat ha tingut l’oportunitat de presentar els personatges creats durant la Gala Plàcido.
L’èxit del projecte ha estat avalat tant pels resultats obtinguts com per la valoració molt positiva de l’empresa col·laboradora, que han destacat la qualitat del treball i la implicació de totes parts. A part d’aquesta, altres empreses han expressat el seu interès a donar continuïtat a futures col·laboracions amb aquest cicle formatiu. Aquesta resposta evidencia la demanda existent al territori de professionals qualificats en l’àmbit de la caracterització i del maquillatge professional. Malgrat aquest reconeixement i les oportunitats de creixement generades, el Departament d’Educació ha decidit no donar continuïtat al cicle formatiu de Caracterització i Maquillatge Professional en aquest centre educatiu.
L’eix central del segon projecte, CataPiques, ha estat la programació d’esdeveniments lúdics oberts al públic en un espai comercial on s'ha pogut comptar amb la col·laboració de l’emblemàtica botiga de còmics i d’altres productes (jocs, marxandatge) el 2 de Piques del carrer de Sant Miquel de Manresa. De la mà del Marc i la Carla, actuals responsables de l'establiment, conjuntament amb el Cicle d’Animació, es va programar una sessió setmanal d’activitats durant gairebé tots els dimecres a la tarda d’abril a juny. Les activitats que s’han dut a terme han estat una activitat mensual de jocs rol, centrada especialment en Dungeons & Dragons, una altra sessió mensual del joc de cartes col·leccionables Magic: The Gathering i diverses sessions de jocs de taula.
Espai temàtic de jocs del Japó
Hi ha col·laborat també el CFGS de Disseny i Moblament, que ha dissenyat i fabricat uns mòduls que funcionin com a taules i com a elements per poder emmagatzemar els jocs, i el CFGS de Caracterització i Maquillatge, que ha participat en el maquillatge dels alumnes d’Animació per crear un espai temàtic de jocs del Japó en l’edició del Tast de Jocs del 2026 de la ciutat.
Un altre dels objectius del Pla era poder experimentar i viure de ben a prop l’experiència com a demostradors de jocs de taula en grans esdeveniments: fires i festivals. Aquesta competència dels estudiants d’aquest cicle s’ha materialitzat en la seva presència a les taules amb esdeveniments de renom com és el Festival de Jocs del Pirineu que s’ha celebrat enguany a la Seu d’Urgell, especialment durant el cap de setmana del 27 al 29 de març, organitzada per Quimera Entertainment Company.
Finalment, l’alumnat ha pogut participar en el Festival Alchimie du Jeu de Tolosa de Llenguadoc (França). Aquest Festival de Jocs, en majúscula, té una assistència aproximada de 30.000 persones al llarg dels tres dies que dura l’esdeveniment. El festival compta amb la peculiaritat de tenir una sensibilitat especial en els aspectes de la inclusió. També sorprenen les xifres de voluntariat, que gairebé arriba al miler de persones.
"No hem parat d'aprendre!"
La participació per part de l’alumnat del cicle s’ha fet palesa en el disseny i implementació d’un espai de jocs tradicionals catalans amb molt d’èxit, especialment pel que fa al Tir de l’espardenya. Altres activitats com les bitlles catalanes, el salt de corda i els molinets de paper van anar sovintejant en l’espai exterior que l’organització del festival va oferir.
Al mateix temps, gràcies a la col·laboració de Dominique Dumeste (membre de l’associació Francesa de Ludoteques, AFL), el Catà va poder celebrar una trobada amb un dels iniciadors i propulsors del festival Alchimie, Bruno Desch. L’experiència que s’ha endut el cicle formatiu és bàsicament viure en primera persona la magnitud que l’activitat entorn dels jocs de taula ja ha adquirit en moltes parts d’Europa i, al costat d’això, també veure com s’implementa l’altíssima sensibilitat mostrada pel festival a l’hora de fer una activitat accessible per a tothom. Com deia una de les alumnes: «Des del 2 de Piques a Toulouse, no hem parat d’aprendre!!»
Aquests projectes han estat possibles a partir del finançament del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, el Fons Social Europeu i el Departament d'Educació i Formació Professional del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ha estat una gran oportunitat per a l’alumnat per aprendre mitjançant la implementació pràctica dels estudis que estan cursant.
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