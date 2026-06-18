Crida de la comunitat educativa a fer una vaga "sense precedents" per aturar un desnonament a Manresa
En una convocatòria celebrada aquest dijous a l'escola Sant Ignasi els impulsors han explicat els motius de la mobilització per donar suport a onze infants que poden quedar al carrer el 23 de setembre, dia de l'aturada
"Sense casa no hi ha educació!", "Vaga, vaga, vaga educativa!" i "Sí que es pot!". Aquestes proclames han tancat aquest dijous a la tarda la convocatòria celebrada a l'exterior de l'escola Sant Ignasi de Manresa per anunciar una "mobilització que considerem històrica i sense precedents a Catalunya i al conjunt de l'estat".
Una vaga laboral al sector educatiu de l'àmbit de la Catalunya central per aturar un desnonament. Impulsada conjuntament per la comunitat educativa, tindrà lloc el 23 de setembre vinent, de 7 del matí a 12 del migdia, en solidaritat amb els onze infants escolaritzats en set centres de Manresa i de la comarca (l'escola Sant Ignasi, l'institut Pius Font i Quer, l'escola Renaixença, l'escola Bages, l'institut Lluís de Peguera, l'escola Valldaura i l'escola Jeroni de Moragas d'Ampans) que viuen al bloc 8, ocupat des del 2021 al barri de Saldes-Plaça Catalunya per sis famílies. El dia 23 de setembre hi ha previst el desnonament d'aquest immoble i que quedin al carrer.
Ni antiavalots ni talls de subministrament
Representants de Docents pel Dret a l'Habitatge Digne, de la Unitat Sindical Educativa (USTEC, CGT i Intersindical), de les escoles Sant Ignasi i Valldaura, i del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han fet la lectura conjunta del manifest en un acte que ha aplegat mig centenar de persones i que ha presidit la pancarta "Sense casa no hi ha educació". Han instat a la Generalitat i al Departament d'Educació "que deixin de considerar aquesta qüestió com un problema aliè a l'escola i assumeixin la seva responsabilitat davant d'una crisi que afecta milers d'infants i joves de Catalunya". Han exigit mesures urgents: cap infant desnonat, suspensió dels desnonaments de famílies amb menors i aplicació efectiva dels protocols de protecció de la infància, habitatge digne per a tothom i ampliació urgent del parc públic d'habitatge amb una reducció del 50% dels lloguers i garantir l'accés i permanència a un habitatge assequible sense discriminacions. Lligat igualment amb aquest tema, han manifestat que "no volem antiavalots ni talls del subministrament" i "tolerància zero amb el racisme immobiliari i la segregació escolar".
Han destacat els efectes letals per a un infant emocionalment i pel que fa a l'aprenentatge quan perd casa seva i han posat el bloc 8 com un "exemple de resistència i d'organització popular davant l'emergència habitacional que viu la nostra ciutat". L'amenaça cada vegada més real que hi hagi canalla que quedi al carrer és "la que va portar a crear Docents pel Dret a l'Habitatge Digne a la Catalunya central", que fa dos anys que es mobilitza per combatre els desnonaments dels infants de la Catalunya central i ha anat teixint xarxes amb aquest objectiu.
Crida a les administracions
Han esmentat el poder de convocatòria i de mobilització que ha demostrat aquest curs el sector de l'educació, que ara volen aprofitar per "fer una passa més" amb la convocatòria de la vaga parcial del 23 de setembre. Una mostra de compromís més enllà de les aules perquè "quan un infant no sap on dormirà d'aquí a unes setmanes, això afecta el seu estat emocional, la seva salut, els seus aprenentatges i les seves oportunitats de futur". Han pronosticat que, "si les administracions continuen mirant cap una altra banda davant de situacions com aquesta, mobilitzacions com la que avui anunciem no seran una excepció".
Per part de les escoles Sant Ignasi i Valldaura, on hi ha escolaritzats tres dels onze infants del bloc 8, han posat en valor la relació dels centres educatius amb el seu entorn que els obliga a "no restar indiferents davant la situació que viu el nostre veïnat. La comunitat educativa ens hem d'implicar per responsabilitat i per compromís social, i hem de denunciar el patiment dels nostres infants i reclamar solucions", han manifestat. Han expressat el seu suport a les famílies del bloc 8 i han demanat que s'aturi el desnonament i que es garanteixi el benestar dels afectats.
Una sentència de present i futur
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha posat l'accent en l'impacte que té la inestabilitat que genera en els infants la inseguretat de no saber si l'endemà tindran un sostre, oi més en unes edats especialment sensibles. "Ser expulsades de les nostres llars no només pot ser una sentència per al nostre present sinó que també ens marca el futur", ha sentenciat.
Un pare del bloc 8: "A finals d'aquest mes hi haurà molta gent al carrer"
L'Abdel és el pare de quatre dels onze infants que viuen al bloc 8. Ha alertat que actualment ja no hi ha pressupost per acollir les famílies que siguin desnonades perquè les administracions han destinat tots els diners a altres temes i que "a finals d'aquest mes hi haurà molta gent al carrer perquè sabem que el pressupost que estava fixat per a l'allotjament d'aquesta gent s'ha acabat i pot ser que a final de setembre no n'hi hagi desenes sinó centenars".
Al bloc 8 hi viuen sis famílies. Hi són des del 2021. "Era un bloc sense acabar, nosaltres hi vam fer totes les reformes necessàries per poder-hi viure. Els sanitaris, les portes, les instal·lacions per a la llum... Tot ho vam fer nosaltres, però un fons voltor [Promontoria Coliseum] va comprar-lo al Banc de Sabadell el mateix any que el vam recuperar i ara ens volen fer fora, ara que està acabat".
El primer any, els veïns de l'edifici van demanar un lloguer social que no els van concedir. També es va intentar que l'Ajuntament de Manresa el comprés i, quan pràcticament ho tenien lligat, el fons voltor va apujar el preu per impedir-ho, denuncia l'Abdel. Fa notar que l'edifici esta registrat al cadastre com una parcel·la, amb la qual cosa el fons propietari "no paga impostos. Mai no han pagat res. El volen recuperar ara que està acabat i vendre'l per fer diners, i nosaltres no ho acceptarem".
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