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Els festius locals de Manresa el 2027 seran els dilluns 30 d'agost per la Festa Major i 22 de febrer per la Llum

La proposta aprovada serà comunicada al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat

Imatge d'arxiu del Correfoc

Imatge d'arxiu del Correfoc / Arxiu/Mireia Arso

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Regió7

Manresa

Els festius locals de Manresa per a l’any 2027 seran el dilluns 22 de febrer, per la Festa de la Misteriosa Llum, i el dilluns 30 d’agost, per la Festa Major.

El dictamen de festes locals ha estat aprovat al ple municipal i serà comunicat al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2027. En la mateixa ordre estableix que, a més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

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El ple municipal de Manresa va acordar el 1995 establir com a data de celebració de la Festa Major de Manresa, la del diumenge i dilluns immediatament següents al darrer dissabte del mes d’agost de cada any.

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