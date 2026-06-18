Manresa aprova dedicar a títol pòstum dues places a Mercè Angla i Jaume Casacuberta
Es trobaran ubicades entre el carrer de Serarols i la plaça del Carme, i al final del carrer Gaudí
Regió7
L’activista social Mercè Angla Escaler i el pintor Jaume Casacuberta Roma tindran sengles places a Manresa. El ple municipal ha aprovat la concessió d'aquest honor a títol pòstum.
Mercè Angla Escaler va morir l’any 2010 als 81 anys d’edat. Activista veïnal, va fundar l’Associació de Veïns del Barri Antic l’any 1976 juntament amb una colla de joves amb l’objectiu de dignificar
un barri habitat bàsicament per gent treballadora. Va presidir l’associació que va contribuir a fundar i des de la qual va lluitar per millorar les condicions de vida de la comunitat. Va ser a la seu de l’associació del barri on es va fundar la Coordinadora d’Associacions de veïns de Manresa i la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, de la qual també va formar part.
El mes de novembre de 2024, l’Associació de veïns i veïnes del Barri Antic van presentar una sol·licitud en relació a la voluntat de donar nom de Mercè Angla Escaler a un l’espai innominat del centre històric. El Consell Municipal de la Dona ja havia presentat sol·licitud el 27 de setembre de 2018 proposant que es donés el nom de Mercè Angla Escaler a un espai públic del Centre Històric.
La proposta compta amb les adhesions de:
- Associació Memòria i Història de Manresa
- Centre d’Estudis del Bages
- Consell Municipal de la Dona de Manresa
- Cooperativa d'habitatge la Raval SCCL
- Coordinadora de jubilats i pensionistes de Manresa
La decisió presa és donar el nom de plaça de Mercè Angla Escaler a la plaça situada entre el carrer de Serarols i la plaça del Carme.
Tota la vida al Cercle Artístic
Jaume Casacuberta Roma va morir l’any 2020 a l’edat de 87 anys.
Reconegut per la seva trajectòria com un dels artistes manresans més destacats del darrer mig segle, va néixer a la Colònia Jorba de Calders l’any 1932 i es va traslladar a Manresa el 1946 amb la
seva família. El pintor va estar vinculat tota la vida al Cercle Artístic de Manresa i va ser un dels membres fundadors del Grup 13.
Va ser un dels grans representants de l’anomenada Escola Manresana.
El Cercle Artístic de Manresa va presentar instància en data 20 de març de 2026 la proposta de denominar a la plaça situada al final del carrer de Gaudí i al sud del carrer del Priorat amb el nom
de Jaume Casacuberta Roma i amb aportació de la biografia del pintor i algunes adhesions.
La proposta compta també amb les adhesions de:
- Agrupació Cultural del Bages
- Amics de l’Art Romànic del Bages
- Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa
- Grup Pessebrístic de Manresa
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