Manresa aprova un pla d'accessibilitat de l'espai públic de 13 milions d'euros
Té per objectiu eliminar totes aquelles barreres que, sigui per les preexistències o per l'evolució de la pròpia ciutat, s'hagin pogut generar
El ple ha aprovat inicialment el Pla d’accessibilitat de l’espai públic de Manresa. El document inclou un pla de desenvolupament format per 4 etapes i el pressupost de cadascuna d’elles, essent el pressupost total de 13.670.035 euros.
Impulsat per la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero, el document té la finalitat de contribuir a aconseguir una societat més inclusiva i accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats, especialment per a les persones que tenen discapacitats.
El Pla d’accessibilitat de l’Espai públic de Manresa té per objectiu que tots els ciutadans es puguin desplaçar, comunicar i realitzar les seves activitats de mobilitat de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats o necessitats específiques. Així mateix, aquesta recerca cap a la mobilitat plenament accessible assegura una millora substancial per a la ciutat i per a tots els ciutadans que en facin ús i procura eliminar totes aquelles barreres que, sigui per les preexistències o sigui per l'evolució de la pròpia ciutat, s'hagin pogut generar.
Exposició pública de 30 dies
Després de l'aprovació inicial passarà per un període d'exposició pública de 30 dies i si no es formulen reclamacions ni al·legacions quedarà aprovat definitivament, de forma automàtica, sense que es requereixi un nou acord exprés.
Durant la redacció del document, des de la Unitat de Barris, Acció Comunitària i Participació de l’Ajuntament s’han dut a terme diverses sessions participatives amb les associacions de veïns dels barris de Manresa i altres associacions implicades en el tema de mobilitat i integració social, i el seu resultat s’ha recollit en un annex un conjunt de problemàtiques a resoldre de manera gradual en el procés d’implantació del Pla d’accessibilitat.
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