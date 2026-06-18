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Manresa aprova un pla d'accessibilitat de l'espai públic de 13 milions d'euros

Té per objectiu eliminar totes aquelles barreres que, sigui per les preexistències o per l'evolució de la pròpia ciutat, s'hagin pogut generar

La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent

La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent / Arxiu/Eduard Vega

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El ple ha aprovat inicialment el Pla d’accessibilitat de l’espai públic de Manresa. El document inclou un pla de desenvolupament format per 4 etapes i el pressupost de cadascuna d’elles, essent el pressupost total de 13.670.035 euros.

Impulsat per la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero, el document té la finalitat de contribuir a aconseguir una societat més inclusiva i accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats, especialment per a les persones que tenen discapacitats.

El Pla d’accessibilitat de l’Espai públic de Manresa té per objectiu que tots els ciutadans es puguin desplaçar, comunicar i realitzar les seves activitats de mobilitat de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats o necessitats específiques. Així mateix, aquesta recerca cap a la mobilitat plenament accessible assegura una millora substancial per a la ciutat i per a tots els ciutadans que en facin ús i procura eliminar totes aquelles barreres que, sigui per les preexistències o sigui per l'evolució de la pròpia ciutat, s'hagin pogut generar.

Exposició pública de 30 dies

Després de l'aprovació inicial passarà per un període d'exposició pública de 30 dies i si no es formulen reclamacions ni al·legacions quedarà aprovat definitivament, de forma automàtica, sense que es requereixi un nou acord exprés.

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Durant la redacció del document, des de la Unitat de Barris, Acció Comunitària i Participació de l’Ajuntament s’han dut a terme diverses sessions participatives amb les associacions de veïns dels barris de Manresa i altres associacions implicades en el tema de mobilitat i integració social, i el seu resultat s’ha recollit en un annex un conjunt de problemàtiques a resoldre de manera gradual en el procés d’implantació del Pla d’accessibilitat.

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