Manresa gradua una promoció de 82 metges formats a la UVic-UCC
L’acte ha omplert aquest dijous a la tarda el teatre Kursaal
Un total de 82 estudiants de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que han acabat el grau ja són, formalment, metgesses i metges. Aquest dijous a la tarda han fet el jurament hipocràtic que els compromet amb la professió. Ha sigut durant l’acte de graduació que s’ha dut a terme a Manresa. Són 68 noies i 14 nois que formen part de la quarta promoció que surt de la UVic-UCC. La graduació s’alterna entre Vic i Manresa, que és on hi ha les dues unitats docents de Medicina.
La graduació s’ha celebrat al teatre Kursaal, que ha omplert la platea. Abans d’entrar, al vestíbul, moltes fotos de família, somriures, rams de flors, vestits de mudar i bon humor. Un cop a dins ha fet acte de presència la manresana i periodista de 3Cat, Cristina Riba, que ha conduït l’acte. Ha sigut ella qui ha donat l’entrada als graduats, que han aparegut pels lateral amb la seva banda de color groc i han ocupat les primeres files entre els aplaudiments de les autoritats polítiques, acadèmiques i, sobretot, dels familiars.
Tres hores que han tingut de tot
A partir d’aquí s’ha dut a terme un acte que s’ha allargat pràcticament tres hores i que ha tingut de tot: discursos, consells als futurs professionals, música -interpretada per alumnes-, tocs d’humor, el lliurament dels diplomes, els parlaments més institucionals i, sobretot, molts moments d’aplaudiments, reconeixements i emoció.
El primer que ha parlat ha sigut el degà de la Facultat, Roberto Elosua, que ha recordat que els nous metges van començar els seus estudis en plena pandèmia «amagats darrere mascaretes». Juntament amb el vicedegà Joan Manuel Díaz, han fet un diagnòstic de la promoció, a qui han aconsellat humanisme i mirar els pacients als ulls. Elosua els ha advertit que la IA tindrà un impacte enorme a la professió, però «no oblideu que l’essència és l’atenció al pacient, i cada pacient és únic».
Les padrines de la promoció, escollides pels mateixos estudiants, han estat les metgesses i professores de la facultat Irene Veganzones, de Vic, i Arantxa Montells, d’Althaia de Manresa. Han citat totes i cadascuna de les assignatures que les noves metgesses han hagut de superar durant els sis anys del grau, un total de 43. Han explicat que «Medicina no només és ciència. També és presència, és humanitat i s’aprèn mirant als ulls dels pacients».
Aplaudiments a classe
Les delegades dels estudiants s’han encarregat de repassar les vivències dels sis anys del grau. Jana Carvajal, Bronde Plana, Catarina Fernandes, i Cecília Sánchez, han explicat algunes interioritats, com per exemple que la promoció és famosa perquè aplaudien al final de cada classe. Els professors no sabien si és perquè s’havien explicat molt bé o perquè s’havia acabat la classe.
Després del lliurament de diplomes ha arribat la part més institucional. L’ha iniciat el tresorer del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el manresà Jordi Aligué, que ha aconsellat als graduats tenir empatia. El president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, titular de Medicina, Josep Arimany. Ha assegurat que la professió requereix coneixement científic, però també acollir, escoltar i acompanyar. «Cal veure més enllà dels símptomes», ha dit. També ha afirmat que Manresa i Vic estan unides per un cordó umbilical que és la universitat.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha fet referència a aquesta «aliança estratègica entre Vic i Manresa» que permet tenir estudis de Medicina. «Sols no ho hauríem aconseguit». Ha destacat, també, que els estudis tindran aviat una nova seu, l’Edifici del Coneixement, que farà que guanyin en excel·lència.
Ha tancat l’acte el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, que acaba el seu mandat. Amant de les cites i de la ironia fina, ha dit als nous facultatius que «Medicina és una de les millors professions. No és només una feina, és un model de vida». Els ha avisat que la seva formació no acaba aquí, que tard o d’hora tornaran a la universitat perquè ho requereix l’ofici i perquè sense aprendre, la vida és una vulgaritat, ha afirmat. «Ara toca aprendre l’ofici de fer de metge», els ha esperonat.
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