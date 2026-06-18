Manresa insta el Govern que la reconegui com a capital de la Catalunya central
L’Ajuntament aprova una moció perquè la pròrroga de concessions del bus interurbà incorpori millores que proposin els usuaris, agents socials i econòmics, i representants institucionals territorials
L’Ajuntament ha instat el Govern de la Generalitat de Catalunya, i en particular el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a reconèixer la funció de Manresa com a capital de la Catalunya central i a tenir en compte aquesta centralitat en la valoració dels plans d’inversió i millora que presentin les empreses concessionàries dels serveis interurbans que connecten la ciutat i la comarca del Bages amb Barcelona, amb les capitals veïnes i amb els municipis del conjunt de la comarca.
Aquest és el primer punt de la moció aprovada en el darrer ple municipal per impulsar una proposta territorial de millora de la Xarxa de transport públic interurbà amb centralitat a Manresa. Es va aprovar amb el vot de tots els grups excepte Vox, que es va abstenir.
L’Ajuntament impulsarà un marc de treball tècnic amb participació dels serveis tècnics municipals, del Consell Comarcal del Bages i de les empreses concessionàries dels serveis de transport públic interurbà que operen en l’àmbit de Manresa i del Bages, amb l’objectiu d’elaborar una proposta territorial coordinada de millores i inversions que pugui ser incorporada als plans que les empreses han de presentar a la Generalitat.
A proposta de Junts per Manresa, la moció aprovada reclama l’increment de freqüències entre Manresa i les capitals o polaritats veïnes; la millora de les connexions amb els municipis del Bages; el reforç de les expedicions en hores punta; una millor coordinació horària entre serveis; la millora de la informació a les persones usuàries; l’increment de la fiabilitat del servei; i l’adequació de la capacitat dels vehicles a la demanda real, de conformitat amb els objectius de qualitat i informació previstos a la normativa vigent com així ho planteja l’Estudi per la millora del transport públic interurbà de passatgers al Bages, publicat pel Consell Comarcal del Bages el 2023.
Millorar, no empitjorar
La taula de treball haurà de recollir les demandes dels usuaris, dels agents socials i econòmics i dels ajuntaments de la comarca, a fi que les propostes de millora responguin a necessitats efectivament acreditades del territori.
L’Ajuntament de Manresa ha traslladat al Consell Comarcal del Bages la voluntat de seguir liderant conjuntament aquest procés tècnic i institucional, i li sol·licita la màxima implicació per defensar davant la Generalitat una proposta compartida de reforç de la xarxa interurbana que consolidi la capitalitat funcional de Manresa.
A finals d’abril, la Generalitat va aprovar mitjançant un decret llei ampliar sis anys més, fins al 2034, les actuals concessions de bus interurbà, vigents des de la dècada del 1950 i 1960, que arribaven al seu venciment el 2028.
La moció aprovada per l’Ajuntament planteja aprofitar aquest plantejament com una oportunitat per defensar una proposta territorial pròpia, tècnicament solvent i alineada amb les necessitats reals de la ciutadania, de manera que els plans que les empreses concessionàries presentin a la Generalitat incorporin no només les obligacions mínimes del decret, sinó també les prioritats de mobilitat identificades des del territori.
L’Ajuntament recorda que el Consell Comarcal del Bages ja va expressar públicament que la pròrroga de les concessions pot frustrar expectatives de millora més àmplia del servei, en la mesura que altera els treballs previs sobre una possible reordenació de la xarxa i obliga ara a reorientar l’estratègia territorial marcada.
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