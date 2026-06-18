Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí
El funeral del manresà tindrà lloc aquest divendres al migdia a la parròquia de Sant Josep del barri del Poble Nou i avui dijous, a partir de les 4 de la tarda, es farà la vetlla al tanatori de Mémora
L'empresari del tèxtil Antoni Valentí Riera ha mort als 93 anys. Nascut a Manresa el 21 d'agost del 1932 i casat amb Alba Baltiérrez en segones núpcies, el finat va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa i va ser el gerent (i posteriorment president) de l’empresa Torras Valentí, amb seu a la colònia Galobart de Navarcles, durant més de 30 anys, fins que es va jubilar, als 75 anys. Dedicada a la producció i distribució de material tèxtil per a usos hospitalaris, Torras Valentí (que el 2011 es va passar a dir Torval SA i que va tancar el 2015) va ser una de les empreses més importants d'Espanya en el seu sector.
L’empresa va néixer a Manresa l’any 1943, fruit de la iniciativa d’Antoni Torras i Aimerich i dels germans Eduard i Antoni Valentí i Goycolea. L’activitat era la fabricació i manipulació de gasa hidròfila. Després de constituir Hilaturas Riera (Terrassa) i d’adquirir la tèxtil Guitart i Salvadó (colònia Galobart), el 1987 es va constituir una nova i moderna fàbrica de blanqueig i acabats de gasa a Navarcles, on es van traslladar les instal·lacions després d’un incendi que el 1986 va destruir el magatzemubicat al carrer del Doctor Esteve de Manresa.
President dels cotoners
Valentí va nomenat el 1997 president de l'Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (AITPA) d'Espanya. Va ser vocal del ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa entre els anys 1979 i 1986 i president de l'escola de formació empresarial manresana EMI entre els anys 1978 i 1988. També va ser vocal de la junta directiva de l'Associació Nacional de Fabricants d'Aposits Mèdics Sanitaris (AFANS); membre del patronat de la Fundació Asepeyo i membre fundador del patronat Salut, Empresa i Economia.
Formava part de la Junta d'Aigües de Manresa perquè amb el seu germà -també traspassat- eren regants del Poal, on tenen el mas Coma, que ara porten els seus nebots. Amb la seva esposa formaven part del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Va ser soci d'Òmnium i va ser militant d'ERC.
Fa dos anys que la seva salut va començar a davallar i, especialment el darrer mes, s'han accelerat els problemes, fins a la seva mort.
El funeral tindrà lloc aquest divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep del barri del Poble Nou de Manresa, barri on residia, i aquest dijous, a partir de les 4 de la tarda, es farà la vetlla al tanatori de Mémora.
Deixa dos fills i quatre nets. Era aficionat a la lectura, al cinema, a la música i a l'excursionisme.
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