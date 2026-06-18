Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Grup ÍtacaGratuïtat C-16Festival CaminsFra Valentí SerraBancs i estalvisAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

La plaça Gispert de Manresa es prepara per celebrar la 17a edició de la Revetlla de Sant Joan

Les organitzacions de l’esquerra independentista de la ciutat organitzen la tradicional diada dels Països Catalans, que inclourà sopar popular, l’encesa de la foguera i actuacions musicals

Ambient a la plaça de Gispert en una anterior edició de la revetlla

Ambient a la plaça de Gispert en una anterior edició de la revetlla / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7/G.C.

Manresa

El pròxim dimarts 23 de juny al vespre, tindrà lloc la dissetena revetlla de la plaça Gispert de Manresa, que donarà el tret de sortida a la diada dels Països Catalans i a la nit més curta de l’any. Els actes de celebració de la revetlla comptaran amb sopar popular, l’encesa de la foguera i actuacions musicals.

Els actes començaran a dos quarts de vuit del vespre, amb una presentació del Casal Independentista Alimara de Manresa, seguida d’un concert acústic de cançons de lluita de la Tània i el Roger. A continuació, tindrà lloc l’arrossada popular, a càrrec d’Escamot Sofregit, amb tiquets que es podran comprar al Bar Alzina per 10 euros.

Després del sopar, i abans dels concerts, hi haurà el parlament polític, reivindicant la diada del 24 de juny com la Diada dels Països Catalans. Tot seguit, hi haurà l’encesa de la foguera, en la qual tothom podrà participar portant fustes a cremar durant el mateix dia 23.

A les 11 de la nit, començaran els concerts, amb Only Pirats i Insershow. Es clourà la nit amb els punxadiscos Precaris, a dos quarts de dues de la matinada.

Notícies relacionades

La nova edició de la revetlla de la Gispert torna a anar a càrrec de les organitzacions de l’Esquerra independentista de Manresa (Arran, CUP, Endavant i el SEPC), amb la col·laboració del Bar Alzina i el Bar Pardal.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  3. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  4. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  5. El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
  6. Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
  7. L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
  8. El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet

Olvan i Cal Rosal animaran l'estiu amb activitats durant set caps de setmana

Olvan i Cal Rosal animaran l'estiu amb activitats durant set caps de setmana

La plaça Gispert de Manresa es prepara per celebrar la 17a edició de la Revetlla de Sant Joan

La plaça Gispert de Manresa es prepara per celebrar la 17a edició de la Revetlla de Sant Joan

ARA Igualada acusa l’Ajuntament d’impulsar només 12 habitatges públics en setze anys

ARA Igualada acusa l’Ajuntament d’impulsar només 12 habitatges públics en setze anys

El barri del Poble Nou de Manresa ofereix aquest divendres la tradicional cantada d’havaneres

El barri del Poble Nou de Manresa ofereix aquest divendres la tradicional cantada d’havaneres

Marc Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance: «Hem d’apostar per una economia regenerativa que treballi en aliança amb la natura»

Marc Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance: «Hem d’apostar per una economia regenerativa que treballi en aliança amb la natura»

Sant Joan ampliarà el pont de sota l’empresa Mafrica per fer-lo més segur

Sant Joan ampliarà el pont de sota l’empresa Mafrica per fer-lo més segur

El Banc d’Espanya xifra en gairebé un milió les vivendes en mans d’estrangers o que es lloguen com a pisos turístics

El Banc d’Espanya xifra en gairebé un milió les vivendes en mans d’estrangers o que es lloguen com a pisos turístics

El Kids&Us Manresa anuncia la desvinculació d'Archange Izaw-Bolavie

El Kids&Us Manresa anuncia la desvinculació d'Archange Izaw-Bolavie
Tracking Pixel Contents