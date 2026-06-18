La plaça Gispert de Manresa es prepara per celebrar la 17a edició de la Revetlla de Sant Joan
Les organitzacions de l’esquerra independentista de la ciutat organitzen la tradicional diada dels Països Catalans, que inclourà sopar popular, l’encesa de la foguera i actuacions musicals
Regió7/G.C.
El pròxim dimarts 23 de juny al vespre, tindrà lloc la dissetena revetlla de la plaça Gispert de Manresa, que donarà el tret de sortida a la diada dels Països Catalans i a la nit més curta de l’any. Els actes de celebració de la revetlla comptaran amb sopar popular, l’encesa de la foguera i actuacions musicals.
Els actes començaran a dos quarts de vuit del vespre, amb una presentació del Casal Independentista Alimara de Manresa, seguida d’un concert acústic de cançons de lluita de la Tània i el Roger. A continuació, tindrà lloc l’arrossada popular, a càrrec d’Escamot Sofregit, amb tiquets que es podran comprar al Bar Alzina per 10 euros.
Després del sopar, i abans dels concerts, hi haurà el parlament polític, reivindicant la diada del 24 de juny com la Diada dels Països Catalans. Tot seguit, hi haurà l’encesa de la foguera, en la qual tothom podrà participar portant fustes a cremar durant el mateix dia 23.
A les 11 de la nit, començaran els concerts, amb Only Pirats i Insershow. Es clourà la nit amb els punxadiscos Precaris, a dos quarts de dues de la matinada.
La nova edició de la revetlla de la Gispert torna a anar a càrrec de les organitzacions de l’Esquerra independentista de Manresa (Arran, CUP, Endavant i el SEPC), amb la col·laboració del Bar Alzina i el Bar Pardal.
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