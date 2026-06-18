El Tribunal Superior de Justícia dirimirà el contenciós de Vox contra la ZBE de Manresa
L’Ajuntament lluitarà als tribunals fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tramès a l’Ajuntament de Manresa l’ofici a través del qual li comunica la interposició pel grup municipal de Vox del recurs contenciós administratiu contra l’Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de la ciutat.
L’ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple en sessió de data 18 de desembre de 2025 i publicada al BOPB en data 22 de desembre de 2025.
Per la seva part, l’Ajuntament ha provat la personació d'aquesta Administració davant la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals en el recurs contenciós administratiu.
D’aquesta forma Vox ha formalitzat la interposició d'un recurs davant del Tribunal Contenciós Administratiu contra la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa. El partit justifica aquesta decisió "després del rebuig sistemàtic de l'equip de govern municipal a les alternatives i correccions presentades per la formació durant les fases administratives prèvies".
La formació política recorda que ja va presentar al·legacions detallades durant el període d'exposició pública. En aquestes observacions "s'advertia de la manca de base tècnica i jurídica de la normativa", així com del "greu impacte negatiu que suposarà per a milers de veïns de la ciutat". Davant la negativa del govern local a considerar qualsevol modificació o suspensió de la mesura, Vox ha decidit traslladar ara la batalla legal als tribunals "per protegir els drets dels manresans".
"Mesura purament ideològica"
Inma Cervilla, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Manresa, s'ha mostrat contundent a l'hora de valorar l'inici del procés judicial: "Aquesta Zona de Baixes Emissions és una mesura purament ideològica que castiga de forma directa els veïns amb menys recursos, especialment aquells que no poden permetre's la compra d'un vehicle nou en el context econòmic actual". Considera que "no estem davant d'una mesura de protecció ambiental real, sinó davant d'un atac frontal a la butxaca de les famílies treballadores i dels autònoms de la nostra ciutat".
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