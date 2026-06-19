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La Fundació Sant Andreu Salut impulsa una jornada per connectar docents amb la realitat del sistema sanitari i social de Manresa

La trobada ha reunit professionals per compartir recursos, circuits d’atenció i experiències d’innovació aplicades a la cura de les persones

La jornada &quot;Transformant la manera d’acompanyar: persones, xarxa i tecnologia”

La jornada "Transformant la manera d’acompanyar: persones, xarxa i tecnologia” / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

La Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, ha celebrat la jornada “Transformant la manera d’acompanyar: persones, xarxa i tecnologia”, una trobada adreçada a docents de Manresa que participen en la formació de certificats professionals i cicles formatius de grau mitjà en l’àmbit de l’atenció a les persones.

La jornada ha tingut com a objectiu apropar als equips docents la realitat territorial del sistema sanitari i social de Manresa, donant a conèixer els serveis existents, els recursos disponibles i els circuits d’activació en l’atenció a persones en situació de cronicitat, dependència, vulnerabilitat o discapacitat. La sessió també ha posat en valor el paper creixent de la tecnologia com a eina de suport i millora en l’acompanyament i la cura de les persones.

La trobada s’ha iniciat amb la presentació institucional a càrrec de Mariona Homs, regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, i Ester Crusellas, directora del Departament de Persones de la Fundació Sant Andreu Salut.

Taules de treball i reflexió

Al llarg de la jornada s’han desenvolupat diferents taules de treball i reflexió. La primera, “Els pilars del sistema d’atenció a persones”, ha ofert una mirada global als elements clau que sustenten l’atenció a les persones en situació de cronicitat, dependència i vulnerabilitat. Hi han participat professionals de la Fundació Sant Andreu Salut i de l’Ajuntament de Manresa.

La segona taula, “Projectes i recursos transversals a Manresa”, ha permès compartir experiències i models d’atenció integrats en diferents àmbits: comunitari, domiciliari, residencial i de discapacitat.

La jornada també ha inclòs una taula dedicada a “Experiències pràctiques de tecnologia aplicada a l’atenció a les persones”, amb la presentació de projectes i solucions com AiMA – EmpathicAI, Liberia Community i Saltó Robotics IoT, així com experiències de tecnologies aplicades en institucions per a persones grans de Sant Andreu Salut i en l’àmbit de la discapacitat a Ampans.

Amb aquesta iniciativa, la Fundació Sant Andreu Salut reforça el seu compromís amb la formació, la coordinació territorial i la innovació en l’àmbit de l’atenció a les persones. La jornada ha esdevingut un espai de coneixement compartit per acostar el món formatiu a la realitat dels serveis socials i sanitaris, i per reflexionar sobre com la xarxa i la tecnologia poden contribuir a transformar la manera d’acompanyar i cuidar.

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La jornada ha estat organitzada per la Fundació Sant Andreu Salut, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, ProManresa, la Diputació de Barcelona i el Territori Talent i Tecnologia, i amb la col·laboració d’Ampans i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

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