La Guàrdia Urbana de Manresa celebra els 160 anys estrenant uniformes de gala
L'alcalde de Manresa aprofita l'esdeveniment per a reclamar que es puguin crear més places d'agents
La celebració institucional del Dia de la Guàrdia Urbana de Manresa ha omplert la plaça Major de Manresa d'agents i vehicles policials del cos. Aquest any, la diada institucional tenia una importància especial, ja que coincideix amb el 160è aniversari de la fundació del cos.
Per aquest motiu, a banda de recuperar el nom de Guàrdia Urbana, el cos ha recuperat també els uniformes tradicionals de gala per a actes institucionals i de protocol, un vestuari que feia més de 40 anys que no s’utilitzava. Els nous vestits, que s'han estrenat oficialment durant la formació a la plaça Major, estan inspirats en els documents gràfics de la primera meitat del segle XX. Amb aquesta iniciativa, Manresa se suma a la llista de les grans ciutats de Catalunya —com Barcelona, Sabadell o Reus— que disposen d'uniformitat de gala per a actes de gran solemnitat.
Quatre agents vestits amb aquest uniforme encapçalaven la formació del cos davant la qual han passat revista l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el regidor de seguretat ciutadana, Anjo Valentí i el cap del cos, Miquel Martínez. Seguidament, s'ha celebrat l'acte institucional al saló de sessions de l'Ajuntament, per segon any consecutiu. Tot plegat, en l'any en què també s'ha recuperat el nom tradicional de Guàrdia Urbana.
La celebració ha estat presidida per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha comptat amb una ponència del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, qui ha parlat de la importància de la policia de proximitat, dient que "la proximitat ha de ser percebuda per la ciutadania", i que és la base de la nova denominació del cos local de Manresa, Guàrdia Urbana.
El cap del cos, Miquel Martínez, ha dit que "s'ha de treballar des de la proximitat per generar sensació de seguretat. Hem de caminar més pels carrers". En el seu torn de parlaments, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat els 160 anys d'un "pilar fonamental de la societat manresana per la convivència". Ha reiterat que les "xifres són positives, la baixada de delictes ens situa en 50,3 fets delictius per cada 1.000 habitants, 10 punts per sota de la mitjana catalana".
Però també ha aprofitat per reivindicar "la necessitat de crear noves places d'agents. No pot ser que una ciutat tingui menys policies que quan tenia 10 mil habitants menys". L'impediment és la taxa de reposició de funcionaris, una norma estatal que no permet ampliar la plantilla quan es produeixen jubilacions. En aquest sentit, ha demanat ajuda a la consellera d'Interior.
Per la seva banda, Núria Parlon, ha parlat del "model de Manresa en la coordinació de cossos de seguretat", i ha destacat la feina d'una Guàrdia Urbana "històrica, com la de Manresa, que no pot deixar de banda les emocions. Cal crear vincle de confiança amb els ciutadans, que veuen amb bons ulls el fet de trobar policies pel carrer".
Durant l'acte s'ha fet reconeixement a agents, membres d'altres cossos i ciutadans, lliurant distincions i mencions especials. En el cas dels agents, agraint la tasca en situacions que han impedit delictes, suïcidis, o en la feina desenvolupada durant l'apagada general de l'any passat. Entre aquests reconeixements, un d'especial a Carles Muñoz, sots cap de la Guàrdia Urbana de Manresa, que enguany es jubila.
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