La Guàrdia Urbana de Manresa recupera els vestits de gala pel seu 160 aniversari
Manresa s'afegeix a ciutats com Barcelona, Sabadell o Reus que també disposen d'uniformitat de gala
La Guàrdia Urbana de Manresa ha recuperat els seus vestits de gala. Ha estat la gran novetat d'enguany de la celebració del dia del cos, que s'ha fet a la plaça Major i a l'Ajuntament de la ciutat, que s'ha celebrat aquest migdia.
Els uniformes tradicionals de gala per a actes institucionals i de protocol és un vestuari que feia prop de 63 anys que no s’utilitzava. El darrer cop van servir per a inaugurar una remodelació del Pont Vell de Manresa, i des d'aleshores, no havien tornat a sortir en cap acte. Ara s'han recuperat i modernitzat pel que fa als materials, però no així al disseny. Els nous vestits, que s'han estrenat oficialment durant la formació a la plaça Major, estan inspirats en els documents gràfics de la primera meitat del segle XX. Mantenen l'essència i la fidelitat del model original, com la casaca de coll Mao típica dels uniformes europeus d'aquella època, el casc de punta amb plomall –típic d'unitats de cavalleria i cossos policials europeus dels segles XIX i principis del XX–, i la capa de gala com a roba d'abrigar, però incorporant teixits moderns per fer-los més confortables. En aquesta ocasió, i a causa de les elevades temperatures, els agents no lluïen la capa.
La primera referència als uniformes de gala es troba en el Reglamento de la Guàrdia Municipal de la ciudad de Manresa de 1899, que ja indica que l'equipament constarà d'una levita de diari i una de gala, un pantaló de diari i un de gala i un ros (gorra militar) per al dia a dia i un casc amb plomall per a les ocasions de gala. Històricament, aquests guàrdies escortaven les autoritats en moments clau de la ciutat, com la Festa Major o les inauguracions de la restauració del Pont Vell i de la residència de les Germanetes dels Pobres als anys cinquanta i seixanta.
Així doncs, Manresa va tenir uniformes de gala pocs anys després de crear el cos, un dels més antics de la Catalunya Central. L'1 de juliol de 1866 l'Ajuntament de Manresa va crear el primer cos policial organitzat de la ciutat, anomenat Guàrdia Municipal de Manresa. Estava format inicialment per només quatre agents i donava servei a una població d'uns 20.000 habitants. Els primers guàrdies van ser José Berenguer, Miquel Padró i Carner, Valentí Martin i Mansó, i Joan Camprubí i Prat.
El que sí que s'ha pogut veure per primera vegada a la presentació en societat dels uniformes aquest divendres a Manresa és a dues dones vestint-los. La Sheila i la Lorena han estat les primeres dones a lluir aquest uniforme, perquè la primera dona a entrar al cos de policia local a la capital del Bages es va incorporar el 1981.
Amb la recuperació dels vestits de gala, Manresa se suma a la llista de les grans ciutats de Catalunya —com Barcelona, Sabadell o Reus— que disposen d'uniformitat de gala per a actes de gran solemnitat.
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