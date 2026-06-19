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Un jutjat de Manresa dicta presó per a vuit persones detingudes en una operació contra l'explotació sexual de dones

Mossos d'Esquadra i Policia Nacional donaran detalls del dispositiu dilluns vinent

La seu dels Jutjats de Manresa

La seu dels Jutjats de Manresa / Oscar Bayona

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ACN

Manresa

Vuit persones han ingressat a la presó de forma provisional, comunicada i sense fiança, després d'haver estat detingudes en el marc d'una operació policial contra l'explotació de dones amb finalitats sexuals, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'ordre de privació de llibertat l'ha donat la plaça 1 de secció del Tribunal d'Instància de Manresa. De moment no han transcendit detalls de l'operació, més enllà que ha estat una acció conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. Els dos cossos donaran detalls sobre l'operatiu dilluns vinent.

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