Les Jornades Althaia baten rècord de participació i posen el focus en el treball en xarxa i la innovació
Més de 600 professionals de la institució van compartir coneixements, experiències i projectes de futur
Regió7
Més de 600 professionals van participar en les IX Jornades Althaia, un esdeveniment que es va celebrar aquest dijous a Món Sant Benet i que va registrar una xifra rècord tant pel que fa a treballs presentats com d’assistents. Amb el lema “Creant el futur, cuidant el present”, l’edició d’aquest any va situar el treball en xarxa i la innovació en el centre del debat i va tornar a posar de manifest el compromís i la implicació dels professionals per impulsar iniciatives transformadores orientades a seguir avançant en la millora de la qualitat assistencial i la recerca.
En el decurs de les jornades es van presentar un total de 45 treballs entre comunicacions orals i vídeos, que es van agrupar en tres grans temàtiques. Per una banda, es va aprofundir en el treball en xarxa que porten a terme de forma col·laborativa les institucions sanitàries del territori, que és clau per oferir una assistència de qualitat i proximitat. Per aquest motiu, en aquesta ocasió les jornades també van comptar amb la participació de professionals d’aquestes institucions.
En segon lloc, es va posar el focus en experiències i projectes orientats a la millora contínua, destacant la importància de situar el pacient al centre de l’activitat diària. Finalment, es van exposar avenços tecnològics en què la IA té un paper destacat en la majoria dels casos, així com projectes de recerca, que contribueixen a millorar l’assistència.
Pòsters del dia a dia
A més, s’hi van exposar 93 treballs en format pòster, que van despertar molt interès per part dels assistents durant tota la jornada.
Els treballs exposats feien referència a aspectes molt diversos del dia a dia de la institució, des de tècniques i procediments assistencials fins a innovacions tecnològiques, noves formes d’atenció, gestió i organització, entre d’altres.
Així, els assistents van poder conèixer quina és l’activitat en l’àmbit de la pneumologia intervencionista a Althaia, el balanç de la implantació de la cirurgia robòtica a la institució, el programa d’intervenció assistida amb gossos per a infants i joves atesos a l’Àrea de Salut Mental, diferents iniciatives d’Atenció Primària adreçades a apropar l’assistència al domicili dels pacients, projectes i experiències per avançar en l’atenció integrada, les accions per a la millora de la sostenibilitat i el medi ambient, com funciona el servei de compres, projectes de recerca internacionals, i els més de 20 anys de diàlisi a Puigcerdà, dels acords de col·laboració entre Althaia i l’Hospital de Berga, i de la Unitat d’Addiccions Comportamentals, entre molts d’altres projectes i experiències.
Les Jornades Althaia, que se celebren cada dos anys, no només constitueixen un espai clau per compartir i promoure coneixement, sinó que alhora afavoreixen la cohesió entre professionals i contribueixen en el bon clima de treball, un factor que repercuteix directament en la qualitat de l’atenció a les persones. Les jornades són també una mostra i una celebració del compromís, la implicació i el talent dels professionals de la institució.
Més enllà de l’elevada participació, un dels fets destacats d’aquesta edició va ser la presència de moltes cares noves entre els assistents. Aquest fet reflecteix el relleu generacional que viu la institució i posa de manifest la incorporació de nous professionals que aporten talent, coneixement i noves perspectives. Una renovació que enforteix l’organització i garanteix la continuïtat dels valors que defineixen Althaia.
En la benvinguda va intervenir Toni Sánchez Laplaza, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, que va reconèixer el treball dels professionals d’Althaia i va posar en valor la contribució de la institució en el mapa sanitari català i també la capacitat de treball en xarxa i de teixir aliances territorials. Manel Jovells Cases, director general d’Althaia, i Montse Soler Sellarès, presidenta de les IX Jornades Althaia, van destacar que l’esdeveniment va molt més enllà de ser un espai de formació i d’intercanvi de coneixement científic. Van assenyalar que les jornades són també una oportunitat per reforçar els vincles entre professionals, fomentar el sentiment de pertinença i continuar construint, de manera col·lectiva, una institució compromesa amb l’excel·lència i la millora contínua.
Les jornades es van cloure amb una actuació musical a càrrec de Natxo Tarrés i Lars Serra.
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