Manresa participa a Europa en tres projectes urbans de referència
La ciutat ha cooperat en missions internacionals a Montpeller, Brussel·les i Craiova per avançar en habitatge col·laboratiu, la transició energètica i l’economia de proximitat.
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha fet balanç de l’activitat internacional de les darreres setmanes, marcada per la participació de delegacions municipals en tres projectes europeus de referència. La ciutat ha cooperat en missions internacionals a Montpeller, Brussel·les i Craiova per avançar en habitatge col·laboratiu, transició energètica i economia de proximitat. La participació en aquestes xarxes internacionals permet a la ciutat guanyar experiència i coneixements en aquests àmbits.
Intervenció del regidor Alonso a Montpeller
Un dels punts clau d'aquest calendari ha estat la cita a Montpeller del projecte NETCO (Network of Cities for Collaborative Housing), que ha representat la primera trobada presencial de la xarxa. Durant la missió, s'ha posat de relleu el rol de Manresa com a ciutat coordinadora d'aquest consorci, que aplega 15 autoritats locals de 12 països europeus.
En el marc d'aquestes jornades, el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències de l’Ajuntament de Manresa, Jesús Alonso Sainz, ha protagonitzat una intervenció en la conferència-debat Com poden els governs locals promoure l’habitatge col·laboratiu assequible i inclusiu?. Alonso ha compartit les experiències manresanes en aquest àmbit davant de representants de ciutats com Amsterdam o Brussel·les. La delegació també ha pogut conèixer altres projectes d’habitatge participatiu d’altres ciutats europees.
Projecte Be.SHARE
Un altre dels viatges ha estat a Brussel·les, on el projecte Be.SHARE, centrat en l’energia neta i la descarbonització, ha celebrat la seva primera reunió de treball. En aquesta trobada, una delegació formada per representants de l’Ajuntament de Manresa i d'Aigües de Manresa ha cooperat amb els socis europeus en la definició dels reptes per a una transició energètica justa.
L’objectiu ha estat conèixer de primera mà el model de gestió de calor sostenible i energies renovables de la capital belga, una experiència que s’està estudiant amb l’objectiu de poder desenvolupar una prova pilot a la ciutat per optimitzar l'eficiència energètica urbana i fomentar l’intercanvi d’energia renovable.
Regeneració urbana
Finalment, una altra delegació municipal s'ha desplaçat a Craiova (Romania) per participar en la sisena visita d'estudi del projecte PROXIMITIES. Aquesta missió s’ha centrat en l’intercanvi de bones pràctiques locals i l’assistència a conferències sobre l’impacte que té l'economia de proximitat i l'accés a serveis essencials.
Durant la visita, s’han analitzat exemples de regeneració urbana i infraestructures verdes, com les del centre històric de Craiova i del parc Romanescu, per avaluar com espais com aquests poden actuar com a motors econòmics per al comerç local i la vida de barri.
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