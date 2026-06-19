Regidors de govern de Manresa denuncien "insults i desqualificacions" per ser contraris al boicot a ICL
Els representants polítics lamenten les pintades i els adhesius que "atempten greument contra l'honorabilitat"
El regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Pere Massegú, va fer públic en el darrer ple municipal que tant ell com el regidor d'Ocupació, Emprenedoria i Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, han estat objecte d'"insults i desqualificacions" per haver-se manifestat contraris al boicot a l'empresa israeliana ICL, que explota les mines de Súria.
Massegú va explicar, en la seva intervenció, que han estat objecte de pintades i adhesius amb la seva imatge manipulada de les quals "s'ha fet una àmplia difusió a diferents carrers de la ciutat".
Concretament, es pot veure una imatge manipulada del regidor Massegú fent una encaixada de mans amb el primer ministre d'Israel Benjamín Netanyahu i al regidor Sixto vestit amb l'uniforme militar israelià.
Massegú va dir que els hauria agradat que "aquests fets haguessin tingut la corresponent condemna per part dels grups municipals" i rebre "suport" davant uns fets que "atempten greument contra l'honorabilitat de regidors".
I va afegir que "són desqualificacions d'intransigents que no faran canviar el posicionament d'aquest regidor i, segur, tampoc del regidor Sixto ni d'aquest govern". Tot seguit, el president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va expressar la solidaritat del seu grup municipal amb els regidors Massegú i Sixto "per aquesta agressió que considerem del tot intolerable". I va afegir que "no permetrem que es normalitzi en l'àmbit democràtic aquest tipus d'agressions. Junts donem suport al posicionament dels dos regidors en no considerar raonable boicots, en aquest cas a l'empresa ICL".
Esborren i repinten
La intervenció de Massegú es va produir per respondre una pregunta de Junts sobre el mural pintat a la Bonavista que inclou una crida al boicot a l'empresa ICL.
El regidor Massegú va assegurar que "la inscripció de boicot a ICL no s'ha autoritzat en cap moment". Al contrari, s'ha fet el possible perquè es retirés". Però no ha estat possible, així que "ara cal decidir què fer sobre la continuïtat o no d'aquest mural".
El regidor de Cooperació va relatar que es va demanar permís per fer el mural de condemna al genocidi que Israel comet contra la població Palestina i va ser concedit, perquè no només ell i el regidor Sixto sinó la comunitat internacional "mitjançant multitud de resolucions" considera que s'està portant a terme un genocidi sobre la població palestina per part d'Israel.
Quan es va materialitzar el mural hi havia una inscripció de boicot a ICL que l'Ajuntament va demanar que es retirés, perquè no s'adiu a la normativa de cessió d'espais públics per a l'expressió artística. La resposta dels responsables del mural va ser negativa. "Així que ho van fer directament els serveis tècnics municipals", va dir Massegú. Però la cosa no va quedar aquí, perquè la inscripció "es va tornar a pintar i es va tornar a retirar. I es va tornar a pintar", una altra vegada.
Massegú entén que va ser aquesta decisió i el seu posicionament contrari al boicot a ICL el que l'han convertit en objecte del que considera que són atemptats greus a la seva honorabilitat.
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