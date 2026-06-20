Els infants, el col·lectiu més vulnerable a les pantalles
La possibilitat de patir una addicció pot augmentar si el menor comença a jugar aviat
En el món de les pantalles i les noves tecnologies, els infants són el col·lectiu més vulnerable. Davant d’això, la psicòloga clínica Dominica Díez alerta que «com més aviat es comença a jugar, és més probable que s’instal·li una addicció». Juntament amb Núria Aragay, és autora de la guia Althaia de prevenció d’addicció a les pantalles titulada ‘Els efectes de les noves tecnologies en la salut infantil’.
«Veiem tota una generació de nens on hi ha més irritabilitat, menys paciència, perquè els inputs que reben a través de les pantalles no són neutres», explica Díez. Es perden ganes de jugar, de dibuixar o llegir quan, en canvi, són habilitats i una forma d’expressar-se i comunicar-se necessàries per al seu desenvolupament cerebral. Posa un exemple clarificador: en una ocasió una mare li va comentar que el seu nen prefereix que li expliqui contes l’Alexa -l’assistent virtual d’Amazon- que no pas ella. Es perd la presencialitat, la relació i la imaginació. «No es tracta de demonitzar les tecnologies, però sí tenir en compte com l’orientem».
Avorriment i creativitat
Díez comenta que si no hi ha avorriment, no hi ha creativitat, i les pantalles provoquen que els nens «d’avui en dia estiguin tan connectats que no tenen l’oportunitat d’avorrir-se». Es perd joc simbòlic, que és fonamental, també atenció a nivell cerebral, bàsic per a l’aprenentatge o retards en el llenguatge, entre altres. S’hi hauria d’afegir problemes de miopia, fatiga visual o conductes de sedentarisme que poden provocar obesitat.
El pic de dopamina
Una advertència per als adults: mirar el mòbil tot sovint davant els infants no dona un bon exemple. «Quantes vegades desbloquegem el mòbil per veure si hi ha una notificació?», es pregunta Díez. Genera un pic de dopamina, «el mateix que la persona que està desitjant fer una compra o que juga amb una escurabutxaques i espera premi».
Davant de tot això Díez aconsella, d’entrada, que els videojocs s’aparquin per al cap de setmana, amb límits de temps i continguts. «No vol dir que no hi hagi videojocs fantàstics i que es pugui jugar amb la família, però deixem-ho pel cap de setmana i amb un contingut que realment eviti la violència». La responsable de la unitat d’Addiccions Comportamentals, però, pensa que «estem arribant tard en alguns temes. Ja hem arribat tard amb els videojocs, però també estem fent tard amb la intel·ligència artificial». Per no parlar de la pornografia. Alerta, que és un altre problema. En tots els casos, el control parental és bàsic.
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