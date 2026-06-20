Els Tirallongues brillen a la Diada de Colles de l’Eix descarregant el primer 4 de 8 de la temporada a casa
La colla amfitriona ha ofert una excel·lent actuació a la plaça Major de Manresa en una 26a edició marcada pel bon nivell de totes les participants
Els manresans ja van descarregar el castell de vuit fa unes setmanes a Calaf
La Colla Castellera Tirallongues de Manresa ha tancat amb èxit una de les cites més destacades del seu calendari, la Diada de Colles de l’Eix, descarregant el seu primer castell de vuit de la temporada a Manresa. La plaça Major ha estat l’escenari d’aquesta jornada assenyalada, que ha reunit quatre colles i ha permès veure construccions de gran nivell. L’actuació més destacada ha estat la dels amfitrions, els Tirallongues de Manresa, que han signat una excel·lent diada a casa i davant la seva gent, així com la dels Sagals d’Osona, que també han completat una actuació de gran mèrit. Per la seva banda, els Marrecs de Salt i els Castellers de Lleida han ofert castells sòlids i ben treballats.
La Diada de Colles de l’Eix, que aquest any ha celebrat la seva 26a edició, és una cita itinerant que reuneix les principals colles castelleres de l’Eix Transversal. En aquesta ocasió, els Tirallongues han actuat a casa i han protagonitzat una de les actuacions més destacades de la jornada, descarregant el preuat 4 de 8 a la segona ronda, després d’un primer intent desmuntat. Els manresans han obert plaça amb dos pilars de 4, han continuat amb un 7 de 7 a la primera ronda i han culminat l’actuació amb un 5 de 7 i dos pilars de 5.
Amb el castell de vuit descarregat avui a la capital del Bages, els Tirallongues consoliden el bon moment de forma que travessen aquesta temporada, després d’haver aconseguit descarregar aquesta construcció fa unes setmanes a Calaf. La transcendència d’aquest 4 de 8 per a la colla s’ha fet evident tan bon punt l’últim casteller ha tocat terra. La plaça Major ha esclatat en crits d’eufòria, aplaudiments i càntics de celebració, en una mostra de l’emoció i l’orgull compartits per una fita especialment significativa per als amfitrions.
Qui també ha viscut una jornada destacada han estat els Sagals d’Osona, que han portat a plaça un 3 de 8 i una torre de 7. També han aixecat tres pilars de 4 d’entrada, un 5 de 7 i un pilar de 5. Els castellers osonencs, de la mateixa manera que els manresans, han fet visible la seva emoció després de culminar una actuació de gran nivell. Per la seva banda, els Castellers de Lleida han iniciat la diada amb dos pilars de 4 i l’han continuada amb una torre de 7, un 4 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5. Els Marrecs de Salt, al seu torn, han obert amb dos pilars de 4, han apostat per un 5 de 7, un 4 de 7 i un 3 de 7 en les tres rondes de castells, i han tancat l’actuació amb un pilar de 5.
Per encarar el tram final de la diada, les quatre colles han alçat conjuntament un 4 de 7 de germanor, una imatge que simbolitza l’esperit de companyonia i cohesió que caracteritza el món casteller. La jornada s’ha clos amb la tradicional ronda de pilars de sortida.
Un cop acabada la diada, els i les castelleres celebraran un sopar de germanor que donarà pas a un concert obert a tota la ciutadania a la plaça d’Europa. La vetllada comptarà amb l’actuació de La Correfoc Band, un grup de versions amb aires estiuencs, i està organitzada per la colla local amb la col·laboració del bar El Garitu. La festa es completarà amb la participació de les PD Ponies, dues punxadiscos locals encarregades de posar el punt final a la celebració.
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