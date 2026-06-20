La festa de la Llum de Manresa no tornarà a caure en dia 22 fins al 2038
El darrer any que va caure en diumenge va ser el 2021 amb un programa marcat per la pandèmia
El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar en el darrer ple que els festius locals l’any 2027 seran el dilluns 22 de febrer, per la Festa de la Misteriosa Llum, i el dilluns 30 d’agost, per la Festa Major. La data de celebració de la Festa Major de Manresa és la del diumenge i dilluns immediatament següents al darrer dissabte del mes d’agost de cada any. En el cas de la Llum, la festa és el 21 de febrer, però si la data s’escau en diumenge hi ha canvis.
Ho va explicar la regidora de Comerç, Cultura i Llengua, Tània Infante, que va dir que quan es dona aquesta situació el criteri que s’aplica és traslladar el dia festiu al dilluns, que és el que passarà l’any que ve.
Infante va afirmar que aquesta situació no es produeix de forma regular perquè el calendari es veu alterat pels anys de traspàs que desplacen els dies de la setmana i fan que les dates no es repeteixin seguint un patró fix. L’anterior any que la Llum va caure en diumenge va ser el 2021 i després del 2027 no es tornarà a donar aquesta situació ffins al2038.
L’any 2021 la celebració va ser doblement atípica perquè va estar marcada per la pandèmia de covid-19 i la impossibilitat de dur a terme el programa d’actes amb normalitat.
Una llum misteriosa
Cada 21 de febrer, Manresa celebra una de les tradicions més estimades: la Festa de la Llum. Aquesta commemoració, plena de simbolisme, recorda un episodi històric i llegendari vinculat amb la construcció de la Séquia, una obra d’enginyeria medieval que va transformar el futur de la ciutat i de la comarca del Bages. Però, més enllà del record històric, la Festa de la Llum representa avui un homenatge a l’aigua com a font de vida i progrés.
El 1345, Manresa es trobava enmig d’un greu conflicte amb el bisbe de Vic, qui s’oposava a la construcció de la Séquia, un canal que havia de portar l’aigua del riu Llobregat fins a la ciutat. Sense aquest recurs, Manresa afrontava una crisi agrícola i demogràfica. Segons la tradició, el 21 de febrer d’aquell any, una llum misteriosa va aparèixer al cel i va entrar a l’església del Carme. Aquest esdeveniment es va interpretar com un senyal diví i va desencadenar la resolució del conflicte, permetent finalitzar el canal de la Séquia.
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