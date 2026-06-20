El govern de Manresa defensa la substitució del paviment de pedra i marbre per asfalt: "És més segur i pràctic"
El regidor d’Urbanisme assegura que l’enquitranat que ha generat «preocupació» a la plaça Neus Català és una solució àmpliament adoptada en capitals europees i passarà de negre a gris en 1 any
L’estesa d’asfalt que ha substituït el paviment singular de pedra i marbre de la plaça Neus Català ha generat una preocupació que va arribar al ple de l’Ajuntament de Manresa en forma de pregunta del grup municipal Nacionalista. La resposta la va donar el regidor d’Urbanisme, Carles Garcia, que va defensar l’actuació.
Segons el regidor, «l’ús d’asfalt en zones de passeig és una solució àmpliament adoptada en ciutats i capitals europees com París, Londres i Berlín, precisament per la seva seguretat i practicitat».
Així que mentre el grup municipal Nacionalista defensava que «l’execució dels treballs en aquest tram concret ha generat una notable preocupació entre la ciutadania i el teixit comercial, en comprovar-se que s’ha estès una capa d’asfalt per tota la superfície de la plaça fins a arribar a les escales de l’església», el govern va aprofitar per fer «pedagogia» de la intervenció.
Un punt sotmès a molta activitat
Garcia va agrair l’oportunitat de fer pedagogia perquè era coneixedor que s'havia generat debat i una preocupació «que entenem perfectament. L’aspecte tradicional de rajola i marbre ens ha acompanyat durant molts anys i és normal que el canvi contrasti molt d’entrada». Va explicar que el criteri urbanístic aplicat ha estat el resultat de la combinació de múltiples factors.
Pel que fa a la coherència urbanística va argumentar que l’andana central del Passeig presenta dos trams clarament diferenciats, el tram sud amb el seu paviment singular de pedra i el tram nord d’asfalt i, el que s’ha fet, «és optar per allargar el tram nord per donar més protagonisme visual a l’existent cercle mosaic al final del tram sud i al nou paviment més marronós del carrer Guimerà, que s’endinsa fins al mig de la plaça».
Un altre factor que s’ha tingut en compte és la resistència del paviment i els usos de l’espai. La plaça és un punt central sotmès a molta activitat urbana on sovint s’hi ubiquen vehicles pesants com camions de fira o les unitats mòbils del Banc de Sang. «A diferència de la rajola, l’asfalt és el material més idoni per suportar tot tipus de càrregues i esforços sense trencar-se», va explicar.
També s’ha tingut en compte la seguretat dels vianants. «Cal recordar que un dels problemes de l’anterior paviment era que amb la pluja resultava molt relliscós i era motiu de queixa, sobretot de persones grans», va dir.
De negre a gris
Va afirmar que la solució adoptada situa la plaça en una cruïlla de quatre carrers arbrats, amb els arbres de la prolongació Guimerà que abans no hi eren i els de Guimerà, que s’han acostat 61 metres a la plaça. Això dona més superfície d’ombreig i frescor. L’espai de 20 metres que no té arbres és necessari per encabir activitats que s’hi desenvolupen com diades castelleres i torneigs de bàsquet.
Va afegir que encara queda pendent la instal·lació d’un banc commemoratiu que li donarà un punt més d’embelliment urbà.
El regidor es va mostrar comprensiu amb el fet que l’intens color negre inicial sigui «xocant i pugui semblar estrany, però amb el pas del temps, en menys d’un any, aquesta negror de l’asfalt s’anirà dissipant fins agafar un to més gris clar, que s’assemblarà a la majoria de paviments habituals de voreres i paviments de l’entorn».
Va demanar als ciutadans "que no es quedin només amb l’asfalt sinó amb el fet que estem transformant tota una àrea central de la ciutat, la del Guimerà, que paga molt la pena i a la gent li està agradant. És una aposta de transformació d’una àrea comercial. Aquest canvi ara està generant preocupacions, però en el fons, quan estigui tot acabat, quedarà més integrat".
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