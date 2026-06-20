Una moto que va fugir atropella la gossa de la influencer manresana Shalana
La influencer explica que ara la seva gossa està bé, però que va necessitar ingrés veterinari
La tiktoker i influencer manresana Shalana ha denunciat a xarxes que la seva gossa va ser atropellada per una moto que va fugir. Per a Shalana, és "molt injust el patiment i l'ensurt, però per sort, ara la Floki està bé". La jove ha explicat un vídeo penjat a les seves xarxes socials que l'atropellament va ser el 2 de juny a l'avinguda de les Bases de Manresa. "El meu pare passejava la Floki a mitja tarda com cada dia i una moto amb dos ocupants va saltar-se el semàfor en vermell i va endur-se la Floki rodolant uns quants metres més enllà. Una dona que estava al cotxe i que sí que estava parada al semàfor va agafar el meu pare i la Floki i va endur-la corrents al veterinari del barri. I els de la moto van fugir".
Shalana diu que no es va poder identificar-los, ni retenir les matrícules, ni fer cap fotografia, perquè la preocupació en aquell moment era salvar la gossa. "El meu pare, en agafar-la, es va tacar ple de sang i, per tant, no va ser un copet de res". Quan va arribar al veterinari, la gosseta "no podia posar-se dreta, no podia moure les potes i a casa estàvem atacats de pensar que en qualsevol moment podríem perdre-la". A casa la Shalana tenen clar que no volien que "patís ni que tingués unes seqüeles que la fessin patir". Però al cap d'un parell de dies, "la Floki va anar recuperant la mobilitat a les cames. L'atenció al veterinari va ser genial i amb una mica de recuperació la Floki torna a ser la gosseta tranquil·la i carinyosa que era".
Shalana diu que ha fet aquest vídeo "per desfogar-me sense tanta ràbia, perquè en aquell moment tenia molta ràbia, i que al final tot ha anat bé, però ha sigut una situació súper injusta. A casa hem patit un munt i a més hem tingut una despesa econòmica inesperada per un accident, que no va ser un accident, sinó culpa d'unes persones irresponsables i moltes més paraules que em venen al cap". I tot tenint en compte que "l'únic que va passar és que el meu pare i la Floki van travessar el carrer amb el semàfor en verd".
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